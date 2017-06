Ferrocarrils posa en marxa activitats per a familiars i amics

El Clàssic Exprés Montserrat gestionarà les cinc estacions de muntanya i els nou trens turístics.



Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa, durant el període d’abril a octubre, esdeveniments dirigits a un públic familiar i d’amics a les cinc estacions de muntanya que gestiona (La Molina, Vall de Núria, Vallter 2.000, Espot i Port Ainé) i als nou trens turístics (el Cremallera, els funiculars de Montserrat, el Tren dels Llacs, el Tren del Ciment i l’accés a la Colònia Güell). Pel que fa als trens turístics destaca el Clàssic Express de Montserrat. És un projecte innovador i únic a Catalunya amb un tren clàssic del 1890. Aquest tren té una capacitat per a 157 places distribuïdes en quatre vagons. A la seva història s’hi afegeix la particularitat que ofereix tastos gastronòmics i culturals.



El ferrocarril té una exclusiva barra de servei de bar. Els viatgers poden gaudir d’una experiència gastronòmica al tren que inicia el recorregut a Sant Boi de Llobregat.

El tren ofereix tasts gastronòmics i culturals en el seu recorregut com una visita al museu del Vapor i un tast de productes de la zona a Martorell. Pel que fa a estacions, la Molina proposa novetats al Bike Park, un forfet ‘La Molina Non Stop’, Frisbee i HoverBoard Kart by Altitud Extreme (un enginy elèctric semblant als karts amb circuit). La Molina també ofereix un passeig en Telecabina, Tubbing i parc de jocs inflables. A la zona del Llac hi ha la platja de la Cerdanya, una zona lúdica i de jocs d’aigua, barques i patinets d’aigua ponis i el frisbee com a novetat. La Vall de Núria es presenta com a principals novetats amb una reforma de 14 habitacions a l’Hotel Vall de Núria, embarcament directe a les estacions, ampliació de terrasses i espais solàriums, el camí mirador del Llac, un circuit de mini bicicletes al Parc Lúdic i millores a la infraestructura del Cremallera (via, catenària, allaus i massís rocós).

Núria també presenta activitats com tir amb arc, barques i canoes, senderisme, circuit d’orientació o minigolf. Vallter 2000, al Ripollès, engegarà la temporada d’estiu el dia 22 de juliol i fins a l’11 de setembre amb l’obertura del Telecadira que permetrà als visitants fer activitats de senderisme i descoberta del territori. A més de 2.000 metres, com a novetat, s’inicia una experiència gastronòmica singular amb maridatges entre la carn del Pirineu i els vins de l’Empordà. Port Ainé presenta la cronoescalada amb bicicleta de carretera a l’estació com a novetat, amb 18,6 quilòmetres de pujada i 1.228 metres de desnivell positiu.



Port Ainé seguirà amb el parc lúdic i d’aventura amb un ampli ventall d’activitats dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Aquesta estació obrirà aquest estiu el telecadira Jet Cim els dies 5 i 13 d’agost. A Espot es manté el centre Trail Running dels Pirineus i s’organitza una cursa diferent que es pot fer el dia i a l’hora que es vulgui i els participants es podran comparar amb la resta. Aquesta cursa és kilòmetre vertical Vall de Peguera. El Cremallera i funicular de Montserrat seguiran funcionant com en edicions passades, de la mateixa manera que el tren dels Llacs, tot un referent al territori. Es tracta d’un tren panoràmic que inclou una teatralització i activitats lúdiques dins els combois. Pel que fa al Tren del Ciment, seguirà fent parades amb atractius turístics tots els caps de setmanes i festius del 19 de març fins al 13 de novembre. Es tracta de la línia històrica que unia l’antiga fàbrica de ciment Asland de Castellar de n’Hug amb Guardiola de Berguedà. És un tren que té més de 100 anys d’història i fa un recorregut de 3,5 quilòmetres amb 20 minuts.



Compta amb quatre cotxes i té una capacitat per a 25 passatgers. Ferrocarrils també consta amb el programa Turistren que funciona des de l’any 2015 i té com a objectiu apropar els visitants a llocs d’interès turístic i cultural que es poden visitar amb diferents bitllets combinats. L’enotren, és el turistren del Bages, que vol fer valdre l’oferta turística d’aquesta zona. Amb l’enotren s’afegeix l’enoturisme i el turisme cultural i espiritual a partir de pelegrinatges a centres espirituals com Montserrat.