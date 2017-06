L’Alt Pirineu presenta una nova estratègia per atraure visitants

L’Agència Catalana de Turisme presenta aquest projecte que es basarà en cinc programes de treball: Arts i Cultura; Ciutats amb caràcter; Pobles amb Encant; Viles Marineres i Rutes de Catalunya La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de Turisme, va presentar aquest dijous a Sort, la seva nova estratègia per a la promoció del turisme cultural a Catalunya, davant d’una trentena de professionals d’empreses i entitats del sector turístic de l’Alt Pirineu i Aran relacionades amb aquest àmbit. Aquesta estratègia, impulsada per l’Agència Catalana de Turisme, es basarà en cinc programes de treball: Arts i Cultura; Ciutats amb caràcter; Pobles amb Encant; Viles Marineres i Rutes de Catalunya. L’objectiu és fer que vinguin més turistes atrets per la cultura i així, posicionar Catalunya com a destinació de referència en aquest segment.

Dels cinc programes en poden formar part empreses i espais per a la pràctica d’activitats culturals; rutes i xarxes territorials de cultura i turisme; allotjaments culturals; agències de viatges que comercialitzin paquets de turisme; ciutats i pobles amb un determinat volum de població i amb un caràcter i atractiu, marcats des del punt de vista històric, cultural, gastronòmic, arquitectònic, artístic o creatiu. Aquelles empreses i entitats que estiguin afiliades a l’Agència Catalana de Turisme poden adherir-se a un d’aquests programes i formaran part d’un pla d’accions per a la promoció del turisme cultural. Tal i com s’indica en el Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya, aquest programa es caracteritza per estar orientat a la demanda, per apostar per la innovació i el màrqueting online, per tenir un profund coneixement dels mercats, i per buscar una clara orientació a resultats.