Notícia Oliana tindrà una rotonda a l'entrada nord del municipi El Govern català ha confirmat la construcció del pas giratori

Oliana disposarà finalment d’una rotonda a l’entrada nord del municipi, al quilòmetre 142,39 de la carretera C-14. L’obra també permetrà tenir un accés directe al polígon industrial de la vila. L’alcalde olianès, Miquel Sala, ho ha anunciat després que al començament d’aquest mes va rebre la confirmació per part de Jordi Benet, responsable del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat a Lleida.

En la trobada, el passat dia 2, Sala va preguntar per aquest pas giratori que ja estava previst en els plans del Govern i que s’ha de construir davant del Parc de Bombers. L’any 2012 l’Ajuntament d’Oliana ja va començar a treballar en el projecte de remodelació de l’Avinguda de Barcelona i entre els objectius del pla ja hi havia restringir el trànsit dels camions que circulen diàriament per aquest carrer perquè esdevingués una zona de passeig i esbarjo. La solució era, doncs, fer un accés al polígon per absorbir aquest volum de vehicles i es va considerar que el millor lloc, per espai i capacitat per a maniobres, era davant de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.

Sala s’ha felicitat perquè «cinc anys després, aquesta obra veurà la llum». A més a més de la millora d’accés al polígon, aquesta rotonda, segons Sala, «ha de servir per alentir la velocitat d’entrada a la població i fer que la travessia d’Oliana sigui més segura».

D’altra banda, Sala ha estat escollit nou president de la Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum), que agrupa els municipis de Bassella, Cabó, Coll de Nargó, Fígols i Alinyà, Oliana, Organyà, Peramola i Valls d’Aguilar. La decisió s’ha pres per unanimitat. El batlle olianès pren el relleu de l’alcaldessa de Peramola, Gemma Orrit, que ha renunciat al càrrec que exercia des de l’inici de la legislatura, el juny de 2015.

Aquesta entitat «arrossega des de fa anys un deute econòmic molt important, fet que implica que el servei que es dona a la ciutadania sigui molt limitat», segons recorda Sala, que hi afegeix que «les diferències amb la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet són evidents» i lamenta que «al llarg dels anys s’ha creat un clima de crispació entre les dues mancomunitats». Tanmateix, el nou president considera que el nou conveni per exportar residus a Andorra des de comarques properes al Principat «obre una oportunitat per reconduir la situació i buscar una solució per tota la comarca de l’Alt Urgell».