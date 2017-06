Notícia Martí mostra el seu condol al poble portuguès per l’incendi de Leiria Avui cursarà una carta de condol al primer ministre lusità Les flames arriben a les cases del nucli de Vale das Porcas, a Alvaiazere. Autor/a: EFE / PAULO CUNHA

EEl cap de Govern, Toni Martí, ha volgut enviar un missatge de condol «a tots els familiars de les víctimes» que s’ha cobrat l’incendi, que encara crema, a la localitat portuguesa de Pedrógão Grande, situada a uns 200 metres de Lisboa. Martí també ha anunciat que avui mateix cursarà una carta de condol al primer ministre portuguès per mostrar-los el seu suport. «El pensament del poble andorrà va per a tots els familiars i totes les víctimes». De moment, el Govern de Portugal ha confirmat la mort de 62 persones i n’hi ha 60 més amb ferides de diverses consideracions. El cònsol honorari de Portugal, Jose Manuel da Silva, ha avançat en declaracions a l’ANA que avui al matí decidiran si es realitza alguna acció per mostrar el suport a les víctimes.

La majoria de les víctimes de l’incendi han quedat atrapades per les flames mentre anaven amb cotxe per una carretera pròxima a la localitat de Pedrógão Grande, a la regió de Leiria. El foc, que també ha destruït alguns habitatges de la zona, va començar aquest dissabte a les tres de la tarda i s’ha estès ràpidament a causa dels forts vents de la zona. Els bombers del país han confirmat que la causa de l’inici de l’incendi és natural, per l’impacte d’un llamp durant una tempesta seca. Martí ha recordat que «malauradament aquests darrers dies hem tingut dos incendis molt importants», en referència al que la setmana passada es va propagar a la torre Grenfell de Londres.

La Unió Europea (UE) ha activat el mecanisme comunitari de protecció civil per proporcionar ajuda a Portugal.

António Costa, primer ministre lusità, va manifestar ahir que «lamentablement» pot incrementar-se el balanç de víctimes de l’incendi. Costa va fer una crida a la població perquè segueixi rigorosament les instruccions de les autoritats perquè, va incidir, «la situació encara no està conclosa».