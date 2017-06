Raga acaba amb una ratxa de Bou d’un any guanyant a casa seva

Feia prop d’un any que Toni Bou no perdia cap prova del Mundial de trial. El de Piera, resident al Principat, campió els deu últims anys i el 2017 guanyador a Camprodon i al Japó, portava una ratxa de vuit victòries consecutives –les cinc últimes de 2016 i les tres primeres de 2017– en el campionat. L’última vegada que Bou no va guanyar un trial a l’aire lliure va ser en la segona jornada del GP de França de 2016, on es va imposar el japonès de Montesa Takahisa Fujinami. Fins ahir, que va tornar a no guanyar i a sobre, a casa seva, Sant Julià de Lòria. El que són les coses.



De fet, el de Piera va pujar al podi però com a tercer classificat. Adam Raga es va endur el Gran Premi d’Andorra i per tant és ell, i no Bou –amb qui estava empatat a sis– qui iguala Dougie Lampkin amb set victòries en el seu palmarès a Sant Julià, que justament aquest any complia el seu 25è aniversari com a seu de la gran cita mundialista.



El cap de setmana va ser realment emocionant. Començant per dissabte, dia de les classificatòries a les quans un nano de 19 anys –com en el seu dia havia passat amb Bou, per cert– , el basc Jaime Busto, va guanyar per davant de tot l’elenc d’estrelles del Mundial de trial que hi havia a la vila de Sant Julià, l’escenari de la primera jornada.



Ahir, però, era el dia bo. Forta calor com era de preveure, molta gent des de la vila fins a la cota 1.600, on hi havia el gruix de les zones, i molta emoció al capdavant. Bou i Busto, que gràcies a les qualis afrontaven les zones després de Raga, es van focalitzar massa en el seu frec a frec.



Això, sumat a que els jutges es van descomptar a l’hora de sumar les puntuacions, va generar incertesa fins el final. I amb el recompte va arribar la sorpresa... Raga, amb 32 punts, havia guanyat en un peu a Busto i en dos peus a Bou. El d’Ulldecona no guanyava una prova mundialista des del primer dia del GP del Japó de l’any passat, el 23 d’abril. Massa temps per a un pilot amb un palmarès internacional interminable que brilla amb dos títols a l’aire lliure i un indoor.



Val a dir que per darrere d’aquests tres pilots, no va haver-hi rivals. El quart classificat va ser un semidesconegut, Jorge Casales, amb 43 punts. a nou de Bou. No va haver-hi lluita per fer-se amb el tercer calaix. Takahisa Fujinami, Jeroni Fajardo i Albert Cabestany van acabar cinquè, sisè i setè, respectivament, a més de 15 peus de Raga.



A Trial 2, el favorit, Iwan Roberts, va cinquè, el triomf va ser per a Gael Chatagno i l’andorrà Xavi Casas es va retirar abans d’acabar.



El Territori Toni Bou s’inaugura a la cota 1.600 de Naturlandia

Aprofitant la celebració del TrialGP d’Andorra i el 25è aniversari de la cita laurediana, el dissabte 17 va tenir lloc la inauguració del Territori Toni Bou, una espectacular àrea de trial, a la qual el deu vegades campió a l’aire lliure i onze indoor entrena habitualment, situada al recinte de Naturlàndia, a la cota de 1.600 metres d’altitud.



Era el dia de les classificatòries, no tan estressant com el dia d’ahir que hi havia competició per als pilots i la gent va respondre a la crida. Centenars de persones van pujar a veure l’espai, que també es farà servir perquè l’escola entreni tot i que allà hi ha un circuit «molt exigent», tal i com va descriure el propi Bou després de realitzar una exhibició allà mateix. «Volem crear un planter perquè algun dia, Andorra pugui comptar amb més pilots de trial», va apuntar. Aquest cap de setmana, de fet, només l’excorredor Xavi Casas ha competit per Andorra a la segona categoria.



El Territori Toni Bou trigarà encara uns dies a obrir-se al públic. No hi ha pressa. «Jo començaria demà, però potser és aviat. A l’estiu la tindrem en marxa», va apuntar el cònsol de Sant Julià, Josep Miquel Vila, qui ja pot dir, com també Bou, que ha complert el seu somni, el de convertir la seva parròquia en «la capital del trial».

Aquest triomf, doncs, permet Raga ficar-se de ple en les zones capdavanteres de la classificació general, que evidentment domina Bou perquè ha estat el guanyador de les dues primeres cites. Deu punts separen el resident, que en té 75, del seu màxim rival, Raga, amb 65. Per sota els segueix el rastre Fajardo (49), Fujinami (48), Cabestany (47) i Busto (46), que, per cert, a Andorra ha aconseguit el primer podi de la seva carrera en categoria absoluta.