L’excap dels banders deixa clar que és il·legal portar una arma particular

El PS reclama més informació de l’actuació al Govern

L’abatiment d’un dels ossos de Naturlandia, el Torb, la setmana passada i les explicacions oficials sobre l’actuació tant del Comú de Sant Julià de Lòria com del parc segueixen generant malestar i dubtes entre la ciutadania. A més dels interrogants que pugui generar el com es va poder escapar l’animal del tancat, l’exresponsable del Cos de Banders, Alain Arias, va deixar clar ahir en declaracions a EL PERIÒDIC que la llei de caça «prohibeix totalment» que el personal del parc pugui portar una arma al seu nom al vehicle. Segons Arias, l’arma de foc «ha d’estar tancada amb clau i ha d’anar sempre a nom del parc, mai del personal».Al seu entendre, «és vergonyós» que no se segueixin aquestes mesures de seguretat i, a més, «caldrà veure quines responsabilitats s’atribueixen». «Hi ha d’haver conseqüències també penals a tota l’escala jeràrquica del parc», va sentenciar. En un escrit a les xarxes socials, l’exresponsable del Cos de Banders ja va manifestar fa uns dies la seva «indignació» per la «incompetència» amb la qual s’ha dut a terme tot l’afer.En el mateix sentit, fonts consultades per aquest rotatiu van indicar que les mesures de protecció de les tanques on es troben els animals no són suficients. De confirmar-se, l’incident s’hauria produït per problemes tècnics i no per un error humà, el que requeriria de la necessitat de «tancar el parc o aquests fets es podrien repetir». Segons van explicar les mateixes, a més de la tanca elèctrica que es veu sobre terra, en tancats per a animals com els ossos, cal que la tanca arribi fins a dos metres i mig sota terra amb malles de com a mínim vuit centímetres de diàmetre per tal que si l’animal fa un forat no es pugui escapar. «Un os mai saltarà una tanca perquè sap que hi ha electricitat. En tot cas ho intentarà fent un forat, per la qual cosa cal que si el fan es trobin també un obstacle», van indicar, tot afegint que els actuals «són tancats obsolets».A més d’aquesta qüestió tècnica, la responsabilitat de la qual aniria lligada amb l’autorització d’obertura del parc, les fonts preguntades també coincidien en dir que en una instal·lació d’aquestes característiques cal «fer un tomb de vigilància pels tancats matí, tarda i nit, de manera que si hi ha un forat o alguna cosa que està malament es veu». Tal com van exposar, s’aprofita a donar menjar als animals en gàbies de contenció per poder netejar l’espai i assegurar-se que tot està en correcte estat.Les fonts també van dubtar de la «capacitat de lideratge» dels responsables del parc, per haver permès al treballador disparar dos trets a l’animal provocant la seva mort en comptes d’esperar que arribés el personal amb un dard d’anestèsia, el sistema que hagués permès adormir l’os sense necessitat de sacrificar-lo. «Que no ens facin creure que no arribaven a temps. Actuar així són ganes de matar», van afirmar.Per la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, va anunciar ahir al matí que els informes dels banders i Patrimoni Natural referents a la mort de l’os estaran disponibles avui, tal com va informar l’ANA. En aquest sentit, Martí també va manifestar que l’Executiu «actuarà en conseqüència, un cop disposi dels resultats dels informes», malgrat deixar clar que el Govern no té la potestat d’acomiadar el treballador que va dur a terme els trets, ja que aquest precepte pertany al Comú de Sant Julià de Lòria. Segons paraules del màxim responsable taronja, la roda de premsa tindrà lloc entre avui a la tarda o demà al matí, per tal de conèixer els detalls del que va succeir. Un fet que Martí va titllar «d’obligació legal». A més, també es va comprometre a fer arribar l’informe als diferents consellers generals i presidents dels grups parlamentaris.



-El Partit Socialdemòcrata (PS) vol conèixer més detalls sobre la mort dimecres passat d’un dels óssos de Naturlàndia. Per això, la consellera general de la formació Rosa Gili ha presentat tant una demanda d’informació com diverses preguntes escrites a Govern. La parlamentària posa en relleu que el succés no és bo per la imatge d’Andorra i que, per això, és necessari «aclarir què ha passat».

- La parlamentària pregunta quins controls de seguretat hi ha, quins protocols en relació al sacrifici d’animals té el parc i quan es publicarà el nou reglament de la Llei de tinença i protecció d’animals.