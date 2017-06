Notícia Detinguts dos joves per l’apunyalament al pis d’Encamp Fonts policials informen que els motius de l’agressió estarien relacionats amb tractes amb les drogues L’edifici administratiu de la Policia. Autor/a: EMILIO PRENAS

La Policia va detenir ahir a la tarda dos homes com a presumptes autors de l’apunyalament que va tenir lloc en un pis d’Encamp el divendres a la nit i que va deixar la víctima ingressada i en estat greu. Malgrat que oficialment no ha transcendit què hauria provocat la baralla, segons fonts de la Policia, desavinences relacionades amb les drogues entre l’agredit i els agressors serien el motiu de la disputa. Les mateixes fonts van indicar que un els arrestats és de nacionalitat dominicana i l’altre de nacionalitat portuguesa, tots dos residents al país i «molt joves», malgrat no confirmar concretament l’edat. Des del Cos de Policia també es va afirmar que en principi no hi haurà cap més detenció en el marc de la investigació.



Els dos implicats haurien estat interrogats, mentre que l’estat de la víctima, un andorrà de 32 anys, hauria fet impossible prendre-li encara declaració. Les diverses ganivetades i cops al tòrax i a la cara que va rebre al seu pis per part dels agressors tant amb un ganivet com amb un bat de beisbol van deixar el jove greument ferit. En un primer moment, la víctima va ser traslladada en ambulància a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Hores més tard, però, els professionals mèdics van decidir que calia traslladar-lo en helicòpter a Barcelona per la complicació de les ferides. Fins ahir a la tarda, l’home seguia ingressat a l’Hospital Sant Pau de la capital catalana en estat crític.



La brutalitat de l’atac i la gravetat de les ferides ocasionades amb el ganivet i el bat de beisbol fan entendre als agents de la Policia que es tracta d’un intent d’homicidi, interposant, per tant, aquests càrrecs als detinguts.



Els fets van tenir lloc la nit de divendres cap a les onze en un pis situat a l’avinguda Príncep Benlloch d’Encamp, domicili de la víctima. Els mateixos crits del jove apunyalat van alertar els veïns, que van trucar als agents de policia alertant de l’estat crític en què es trobava. A quarts de dotze arribaven els dispositius de la Pwolicia i l’ambulància.

Per part del Cos de la Policia no es van voler donar més detalls dels fets, entenen que amb les detencions fetes i la declaració del ferit –quan el seu estat de salut ho permeti– el cas quedarà resolt.