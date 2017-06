Notícia El PS demana informació sobre el terreny on es vol ubicar l’heliport La consellera Rosa Gili vol conèixer la viabilitat econòmica del projecte La consellera general socialdemòcrata, Rosa Gili. Autor/a: Maricel Blanch

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha fet una demanda d’informació mitjançant la qual vol accedir a la documentació que analitza si el terreny de les Tresoles, a Encamp, és adequat o no per a la construcció del futur heliport nacional. De fet, es tracta d’una petició que ja va ser avançada ara fa uns dies quan, en roda de premsa, tant Gili com el primer secretari de la formació, David Rios, i la consellera de PS+Independents a la minoria del Comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, van posar en relleu que no consideren adient la ubicació per al qual aposta el Govern.



En l’escrit tramitat a Sindicatura, la consellera socialdemòcrata demana, en primer lloc, «l’informe efectuat pels especialistes francesos sobre la idoneïtat del terreny de les Tresoles com a ubicació del futur heliport nacional», tot posant en relleu que ha de ser «seguint els mateixos criteris emprats el gener del 2015 per avaluar altres 10 parcel·les situades a la Comella, Engolasters o la Borda Vidal». En segon terme, Gili sol·licita que se li trametin també «els estudis de viabilitat econòmica realitzats pel Govern sobre el futur heliport nacional». Per últim, la parlamentària vol tenir «els informes realitzats (...) sobre quina seria la millor fórmula de gestió de la instal·lació».



La parlamentària escaldenca posa en relleu la importància que el primer dels documents, l’informe realitzat pels tècnics gals, vagi «acompanyat de la mateixa avaluació que l’any 2015 es va fer per fins a deu terrenys», ja que això permetria, a l’entendre de la consellera, «analitzar la parcel·la amb els mateixos criteris». Gili també aclareix que el motiu de la petició dels estudis de viabilitat de la instal·lació que hagi encarregat l’executiu. Al seu entendre, són necessaris «vistos els dubtes que es plantegen des de varis posicionaments».