Notícia El Govern decidirà sobre el recinte multifuncional el juliol El Govern decidirà sobre el recinte multifuncional el juliol El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va assegurar ahir que el projecte de recinte multifuncional no està descartat i que es continuen avaluant els seus costos. El ministre, en declaracions a l’ANA, va indicar que ja s’havia fet una estimació prèvia del pressupost de construcció, però que ara s’està estudiant el cost de gestió anual que pot tenir l’equipament. Aquest cost dependrà del tipus d’activitat que tingui el recinte i, sobretot, del nombre d’espectacles que es vulguin programar al llarg de l’any. El ministre ha assenyalat que, d’una banda, ha de servir per a diferents espectacles culturals, de manera que el recinte hauria de permetre variar la mida de l’escenari i distribuir de diverses maneres la zona de públic assegut o dempeus. De l’altra, la infraestructura també servirà per fer altres tipus d’esdeveniments, com ara congressos o fires.



Per tot plegat, Camp va explicar que s’han estudiat models d’altres països i costos de concerts, per poder-los posar en el context andorrà. El punt clau per determinar el cost de la infraestructura és el nombre d’esdeveniments que acolliria durant l’any, ja que com més concerts es facin, més gent es pot atreure a Andorra, però també augmenta la despesa. Així, Camp reconeix que es parteix de la base que l’equipament serà deficitari, perquè no es pot fer un recinte per un aforament de 20.000 persones com el Palau Sant Jordi, ja que «mai a la història» un concert ha aplegat tanta gent al país, de manera que un espai per a 5.000 persones, que és el que es planteja, «és ideal per al país però és deficitari perquè el que es factura amb les entrades no arriba a cobrir el cost dels artistes».



Així, el projecte es planteja com l’actual Cirque du Soleil, que és deficitari però permet un augment de pernoctacions i un impacte econòmic per al país que ascendeix a 17 milions d’euros per una despesa de dos milions. «Però per tenir aquest retorn de despesa hi ha un cost real que ha d’assumir l’erari públic, i això és el que estem afinant», va exposar.



De fet, el ministre reconeix que «fer coses en temporada baixa val diners», i que cap privat està disposat a invertir-hi. Per això, en referència al nou recinte de pàdel i tennis que s’està construint a Santa Coloma i que també acollirà concerts en col·laboració amb el festival de Cap Roig, el ministre va celebrar que un privat aposti per aquest tipus d’oferta, però admet que els concerts seran a l’hivern, «perquè és quan poden tenir un públic més internacional», de manera que «això no soluciona la temporada baixa».