Vuitè i desè lloc de Cardelús al circuit de Catalunya

Xavier Cardelús va viure ahir una jornada molt especial arrodonida amb un 8è i un 10è lloc a la cursa del Moto2 European Championship que es va disputar al circuit de Barcelona-Catalunya.



Amb motiu del 25è aniversari de la obtenció del títol de Campió d’Europa dels 250cc per part del seu pare, Xavier Cardelús Maestre, el pilot andorrà de l’equip Stylobike va sortit a competir amb la seva Kalex pintada amb els mateixos colors que la moto que pilotava el seu progenitor quan es va proclamar campió i també ha fet servir un casc decorat de la mateixa manera al que va fer servir el seu pare que a més, no havia estat informat d’aquest homenatge que li ha volgut fer el seu fill i ha viscut uns minuts molt emocionants quan poc abans de la disputa de la primera cursa ha entrat al box de l’equip i ha descobert la moto decorada de forma idèntica a la que va fer servir ell per a obtenir el títol.



A l’asfalt, Cardelús va mostrar-se assedegat per fer un gran actuació un dia tan especial: «He fet dues bones sortides, he millorat en mig segon el meu temps d’entrenaments i he rodat a un gran ritme. La petita errada a la cinquena volta de la segona cursa i alguns problemes a l’esquena i el braç a causa de la calor i el cansament m’han impedit repetir el vuitè lloc, però ho he donat tot», va ser la valoració de l’andorrà.