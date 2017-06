Notícia 1.500 racions d’arròs per celebrar 39 anys Un miler de persones s’apleguen al Parc de la Mola per commemorar l’aniversari de la parròquia Un grup d’assistents degusta l’arròs al Parc de la Mola, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’arròs va tornar a ser ahir el gran protagonista de la festa de commemoració d’Escaldes-Engordany com a parròquia. Fa exactament 39 anys que Escaldes porta sent la setena parròquia del país, és per això que prop d’un miler de persones es van reunir ahir al migdia al Parc de la Mola per celebrar-ho. Segons els organitzadors es van vendre prop de 1.000 tiquets de la tradicional arrossada, s’havien preparat 1.500 racions. Aquest va ser el plat fort dels actes de commemoració, que ja van començar aquest dissabte al vespre amb el tradicional ball de nit.



La cònsol major de la parròquia, Trini Marín, va destacar que la participació potser ha baixat una mica respecte l’any passat perquè ha estat un cap de setmana ple d’activitats i la gent «s’ha repartit per tot el país». Malgrat això, va explicar que «s’ha de continuar celebrant perquè és la gran festa de la parròquia i s’aplega tothom».



La cònsol va aprofitar l’esdeveniment per avançar que de cara a l’any vinent ja s’està preparant una celebració «més especial» per posar en valor els 40 anys que Escaldes-Engordany és parròquia. Per la seva banda, el cap de Govern, Toni Martí, va bromejar dient que és «una obligació venir a aquesta festa com a escaldenc que sóc» i també va destacar que és una gran festa que mostra el caràcter d’acolliment del poble andorrà.



Abans de l’arrossada, el matí va començar amb el circuit d’educació viària per a infants i va continuar a la plaça Coprínceps amb la tradicional ballada de sardanes, organitzada per l’Agrupació Sardanista d’Andorra. A la tarda la celebració va finalitzar amb un espectacle infantil, el ball de tarda i finalment, a les vuit del vespre, el concert de la Coral d’Escaldes-Engordany va ser l’encarregat de tancar la jornada.