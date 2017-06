Magnífics resultats dels germans Casal a Livigno

La salvatge onada de calor que tant està afectant aquests dies no va anar malament als dos representants andorrans a la tercera cita de la Copa del Món Sky Classic que es va disputar ahir a l’estació italiana de Livigno. Els germans Casal van estar gairebé tota la cursa a la zona capdavantera tot i que el tram final, contrari a les seves característiques, els va fer perdre unes posicions en una cursa amb 34 km. de recorregut i 2.700 metres de desnivell positiu per la frontera italo-suïssa i amb trams tècnics de cords i cadenes. Marc va finalitzar l’11è i Òscar, el 16è. Així, s’espera que tots dos estiguin en el top-15 de la classificació general.



Els dos corredors de la Federació Andorrana de Muntanyisme van mantenir-se a no més d’un minut del líder a la primera pujada i al pas pel punt més alt i anaven cinquè i sisè i a la segona part, amb traçat nou, menys alpí i més de córrer, van perdre pistonada.

Menys temps, pitjor resultat / Amb tot, Marc va millorar en uns quatre minuts el registre aconseguit l’any passat –tot i que no era exactament el mateix recorregut– i sorprenentment ha acabat quatre posicions més avall. «Cada cop hi ha més corredors a la línia de sortida», va tractar de justificar ahir a una situació ben estranya d’explicar. Més mèrit li correspon al petit dels germans Casal tenint en compte que va patir cames a partir del quilòmetre 28: «He arribat a la meta destrossat, ho he donat tot», va apuntar.