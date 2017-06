La conversió del Pas en un ‘outlet’ anirà a càrrec del sector privat

El sector privat serà l’encarregat de transformar el Pas de la Casa en un outlet, segons el projecte del Pla Estratègic de Turisme de Compres que ha presentat l’Executiu als comerciants de la localitat encampadana i al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC. De fet, el Govern és taxatiu: «La transformació es farà des del sector privat».



Segons es remarca en el capítol sobre l’oferta comercial d’aquest pla, el Govern ajudarà en el que és la comunicació, però es requereix del sector privat per posar en marxa el projecte de l’outlet.



El Govern compara el projecte de l’outlet que s’ha de fer al Pas de la Casa amb un altre que es troba a una hora de Manhattan, un nucli urbà important. La idea és que sigui una gran superfície comercial, en la qual s’instal·lin botigues de marques. En aquest magatzem les empreses podran vendre els seus productes a un baix preu.



De moment, però, es desconeix on podria anar l’edifici que albergui l’outlet. També està per determinar qui el finançarà, més enllà que el pla apunta que ha de ser el sector privat.



D’altra banda el pla també preveu diversificar l’oferta turística del Pas de la Casa, que ara està molt enfocada a activitats d’hivern i la neu. Ara es vol buscar propostes esportives per a tot l’any, especialment a l’estiu, com podrien ser esports a l’aire lliure.



El ministre de Turisme, Francesc Camp, va presentar el passat mes de novembre el Pla Estratègic de Turisme de Compres, en la qual va dividir el país en diferents sectors i activitats econòmiques. En aquest context, Camp va anunciar que el projecte per al Pas de la Casa és que es convertís en «l’outlet d’Andorra».

Més endavant, el mes de març, es va constituir el Consell Andorrà per la Competitivitat i el Comerç (CACC), el qual es va dividir en diferents comissions de treball, segons cada una de les àrees comercials definides en el pla. Una de les comissions, que congrega sector públic i privat, és específicament per al Pas de la Casa i el projecte de l’outlet. És en aquest context que els comerciants han tingut accés al projecte de l’outlet, que va acompanyat d’una sèrie d’iniciatives per embellir també el Pas de la Casa.

Mesures a partir de setembre / Les reunions entre el Govern i el sector privat del Pas de la Casa es van iniciar a l’abril i, des de llavors, s’han citat tres cops. Aquestes trobades han servit per determinar accions a curt, mitjà i llarg termini que s’hauran de començar a desenvolupar a partir del pròxim mes de setembre.



El Govern vol que el centre de la vila sigui per a vianants / Convertir el centre del Pas de la Casa en un lloc exclusiu per a vianants. Aquesta és la voluntat del Govern, segons s’explica en el capítol de rehabilitació global del poble del Pla Estratègic de Turisme de Compres que ha facilitat l’Executiu als comerciants de la vila. Per assolir aquest repte el Govern contempla treure les zones blaves i pàrquings del centre del Pas de la Casa, que es traslladarien als afores. Així mateix, proposa crear un servei de llançadora que porti els veïns o turistes fins a la zona cèntrica i comercial, a les pistes, o a l’àrea residencial. La idea és que el centre esdevingui un recorregut comercial i, per això, es persegueix facilitar el trànsit dels vianants. És en aquest context, també, que el Govern vol que es treguin els expositors de les voravies. Ara moltes botigues del Pas de la Casa mostren els seus productes en expositors que s’instal·len al mig de la voravia i dificulten el trànsit dels vianants per aquesta zona. Això s’haurà de fer mitjançant una reglamentació comunal.

Reformes urbanístiques / A més, el pla també contempla una sèrie de reformes urbanístiques per embellir la fisonomia del Pas de la Casa. Entre les diverses mesures es contempla millorar i ampliar les voravies amb la intenció de recuperar més espai per als vianants. També es preveu reformar i homogeneïtzar les façanes. Així mateix, es vol millorar el sistema de senyalitzacions i, per exemple, instal·lar un panell a l’accés amb França on s’especifiqui informació sobre les estacions o d’altres activitats. Altres punts del pla és arreglar i buscar un model en comú dels rètols del comerç o crear un manual de bones pràctiques pel comerç.