Indignació amb el projecte

Els comerciants consultats per aquest rotatiu estan totalment indignats i mostren un rebuig frontal al projecte de l’outlet del Govern. Això es deu al fet que creuen que no podran competir amb els preus d’aquesta gran superfície. Jean Jacques Carrié, d’Iniciativa Publicitària, relata que ara moltes de les botigues del Pas de la Casa són distribuïdores de productes de marques. Ara bé, si en l’outlet s’instal·len aquestes marques i venen productes d’altres temporades, això farà que els seus preus siguin més baixos que els dels negocis que hi ha a la localitat encampadana. «A l’outlet tot estarà rebaixat al màxim», exposa Carrié. A més, argumenta que en el Pas de la Casa «la gent té el seu funcionament i no es pot canviar això d’un dia per l’altre».



No és l’únic que es mostra contrari. Lydia Mulato, veïna de la localitat des de fa una trentena d’anys, s’oposa al projecte perquè «seria matar al Pas de la Casa, que l’han fet persones que han obert aquí els seus negocis».



Fernanda Lemos i Francina Brun, dependentes a la botiga Safari Marroquineria, tampoc ho veuen clar. «Nosaltres tenim totes les marques, si obren l’outlet, no ens pot anar bé», defensa Brun. La seva companya hi afegeix que amb aquesta iniciativa vendran menys. «Que ens deixin tranquils», demana Lemos. «La gent que ve al Pas està bé, la clientela que tenim també. No volem l’outlet», afirma contundement Brun. Aquesta no és l’única preocupació que desperta el projecte. Carrié remarca que tot és molt incert, ja que es desconeix on s’instal·larà o qui el finançarà. També, ressalta que s’ha comparat el projecte de la localitat encampadana amb grans ciutats com el Roca Village. «Hi ha coses que no es poden comparar, el Pas de la Casa és un poble petit, de 2.000 habitants i a la muntanya», remarca. A més, el comerciant lamenta que mentre en altres llocs es presentin projectes de luxe, es vulgui convertir el Pas en l’outlet d’Andorra. «Fem una repartició més igual», exigeix.



Carrié també aprofita l’ocasió per reclamar al comú encampadà que arribi a un acord amb Joan Viladomat per portar a terme l’acord d’intencions. «Hi ha el pla de Saetde que està molt bé, és molt bonic i en el qual tots estem d’acord», defensa, i diu que el prefereixen davant la incertesa que genera l’outlet.