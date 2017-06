L’ArtalRoc i Vivand s’ompliran de caramels de Laurence Jenkell

Caramels i més caramels, aquest serà l’eix principal de l’exposició que es presentarà al país el proper 20 de juny, a càrrec de l’artista francesa Laurence Jenkell. L’escultora presentarà per primer cop a Andorra la seva mostra Sweet Candies Caramels, amb 17 obres en forma de dolç -un patró que l’artista treballa des de fa anys.



Caramels de totes les formes, colors i materials, per tal d’afavorir una exposició plena de tonalitats variada i vida, a Vivand i l’ArtalRoc.

Passeig enmig dels dolços / Un dels trets més visibles de l’exposició serà la instal·lació de setze peces per l’avinguda Carlemany coneguts com a Bonbon Drapeu, que prenen el color de les diferents banderes. En aquest sentit, Jenkell ha creat una obra sota el nom Bonbon Drapeu Andorre, especialment per l’exposició i el Govern ja ha anunciat que adquirirà l’escultura i l’exposarà als peus de l’ArtalRoc, per tal que passi al fons escultòric del país.



Per una altra banda, la mostra també comptarà amb un petit grup d’escultures. En aquest cas, quatre robots retro i un quadre de grans dimensions relacionat amb la temàtica dels caramels.



La mostra donarà el tret de sortida el proper 20 de juny a les vuit del vespre i s’allargarà fins al pròxim 11 de setembre.

Tallers i concurs / A banda de l’ l’exhibició, també es realitzaran tallers complementaris, per tal d’apropar tot aquest món als visitants. De la mateixa manera, el departament de Cultura engegarà un concurs a Instagram sota el nom Banderes dolces, en el qual el públic podrà interactuar amb les obres fent-se fotografies, per tal d’aconseguir un catàleg de l’exposició.