Es dupliquen els pacients en les permanències mèdiques

El Servei de Permanències Mèdiques (SPM) del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha doblat el nombre de pacients diaris des que a finals del 2015 introduís diverses millores. En concret, entre el desembre del 2015 i fins al febrer del 2017 ha rebut 2.090 pacients, amb una mitjana de visites diàries de 14,8, mentre que en el període anterior el servei només rebia sis visites diàries, tal com ha informat a l’ANA el Govern.



De les visites dutes a terme, només 35 van ser a domicili. La procedència de la demanda varia més: un 66,5% va ser directa al centre mèdic, un 29,4% va venir derivada d’Urgències i el 4,1% provenia del Centre Regulador.



D’altra banda, l’anàlisi que s’ha fet dels casos diagnosticats demostra que aproximadament el 75% de les visites corresponen a malalties respiratòries, malalties digestives o de l’aparell locomotor, i a malalties del sistema nerviós i òrgans dels sentits.



El SAAS relaciona aquest increment amb els canvis i millores que es van realitzar al desembre del 2015. D’entre ells, destaquen el canvi d’ubicació de la consulta mèdica de l’SPM, que es va traslladar a la planta baixa de la clínica Verge de Meritxell, i la implementació d’un protocol de coordinació i derivació de casos entre el Servei d’Urgències i l’SPM.



És per això que la comissió de seguiment del servei, integrada pel ministeri de Salut, el SAAS, la CASS i el Col·legi de Metges, fa una valoració molt positiva dels canvis introduïts, atès que «s’està demostrant que permeten atendre millor els ciutadans que necessiten una atenció mèdica».



L’SPM és un servei públic que té com a objectiu assegurar la continuïtat assistencial de l’atenció primària, i s’hi arriba trucant al 116 o bé per mitjà d’una derivació des d’altres serveis assistencials (Servei d’Urgències, centres d’atenció primària, etc.).