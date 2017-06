Andorra de tapes - Andorra a Cullerades

Amb l’arribada del bon temps i del solet, el que més ve de gust (amb el permís de l’operació biquini) és fer una cerveseta ben fresca i si ve acompanyada d’una tapa, molt millor! Andorra Turisme han preparat, per segon any, una ruta de tapes que s’estén per 16 restaurants i bars del centre històric d’Andorra la Vella, amb l’oferta de cervesa (quinto o canya) i tapa per dos euros i mig.Però no és la típica tapa de patates remullades, blat de moro fregit o cacauets que et poden donar a ves a saber on, sinó que són restaurants que s’ho treballen i que han preparat unes tapes d’autor excel·lents amb producte km0, productes típics i productes locals.Així doncs, la vedella d’Andorra, el pernil ibèric, galta de porc o fins i tot deconstrucció de pa amb tomàquet són presents fins el 2 de juliol als setze locals participants a la promoció, però un dissetè, ofereix un menú especial de cinc tapes i dues Estrella Damm.Ideal per passar els migdies, sortint de la feina amb els col·legues o fins i tot sopar amb la parella, aquesta ruta es mostra com el pla estrella d’aquests dies al Principat, lluny del Mediterrani però prop de la muntanya, que això també mola!Restaurants participants a la promoció:

1940

Minirotlle amb amanida d’ibèrics i bolets



AndBurguerZero

Mini new york pastrami



Bar Domenech

Barqueta Domenech



Bar Versalles

Medalló de gall dindi farcit amb formatge de cabra



Bon Dia Cafè de la Plaça

Barqueta de carxofa i seitó amb cor de formatge blau



Cal Sinquede

Negra i dolça



Cerveseria Era Bauró

Bao de calamar, ruca, parmesà i allioli negre



Frankfurt Cerni

Tapa de pastor



Hostal Cisco de Sans

Caneló d’alvocat farcit d’hummus



Hostel & Pub Barri Antic

Gilda-barri antic



Hotel Andorra Center

Chicken & green



L’Alternativa

Picanchori



Restaurant Coma

Triola



Restaurant Vilarrasa

Croqueta casolana



The Family Arms

Crepeta de galetes



The Harlem

Toomaka