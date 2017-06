Pal preveu 70.000 visitants amb els Mundials Màsters i la Copa del Món

Vallnord-Pal és, ara mateix i durant els pròxims quinze dies, l’epicentre mundial de la BTT. De fet, ho és des del divendres que van fer les verificacions administratives els més de 500 participants que va aplegar la Maxiavalanche. Ahir, sense temps per pair l’organització de l’Europ’Cup, es va passar pàgina per donar la benvinguda als Mundials Màsters, que prometen una setmana frenètica, amb més de 700 participants de 37 països de tot el món. I si això sembla poc, a l’altre cap de setmana, el de l’1 i el 2 de juliol, toca cita de la Copa del Món en les modalitats de cross country (XCO) i descens (HDI). Així doncs, el cònsol de la Massana, David Baró, va anunciar: «Es calcula que durant aquests quinze dies tindrem uns 70.000 visitants».



Està clar que la Massana està en el millor moment de l’idil·li que manté amb la Unió Ciclista Internacional (UCI). Fins el punt que després d’un respectuós minut de silenci per les víctimes de l’accident a Portugal, el comissari que ha vingut a supervisar els Mundials Màsters, Sèrge Robichon, va tirar la millor floreta que a un o una li poden dir: «Estic tranquil perquè estem en un lloc màgic i l’organització ho té tot controlat. Vallnord s’està convertint en la meca de la BTT». Una frase que va saber a glòria.



Enric Torres, en un discurs molt adequat per a Andorra Turisme, hi era allà justificant l’ajut econòmic de l’ens que presideix Betim Budzaku i parlant de la desestacionalització: «La BTT és un esport imprescindible per a la finalitat d’aconseguir del Principat un indret de vacances per a tot l’any». El director d’EMAP, Josep Marticella, seguint la línia d’aquest discurs, va recordar que Vallnord-Pal «estem oberts deu mesos a l’any». Però el tema no anava del turisme de muntanya, sinó d’uns Mundials, i aquí Marticella va ser encara més contundent: «Tenir ara els Mundials Màsters i després la Copa del Món dóna notorietat. Esdeveniments com aquest de primer nivell posicionen Andorra. Ens ho hem de creure i estar a l’altura».



Són els segons Mundials Màsters que Vallnord assumeix, després del del 2015 que va precedir el d’elit, a més de quatre –camí de cinc– Copes del Món. Un bagatge que, segons el director d’EMAP, «fa que ens comparin amb Whistler», estació canadenca que és un model als Estats Units, «i que Leogang ens hagi copiat la sortida». «Una mica d’autoestima tampoc ens va malament», va reclamar un Marticella que va recordar: «Els darrers Mundials Màsters van ser al setembre i aquests, al juliol. Però ens adaptem al que sigui», va apuntar sota la mirada de Robichon.



Baró, no va ser menys que els seus companys de taula i va posar pels núvols la seu andorrana de BTT: «L’eslògan La Massana, muntanya i emocions és perfecte per representar una competició de tanta rellevància internacional com aquesta».

Candidatura per al 2019 i el 2020 / Les paraules del cònsol venen avalades pel futur a curt termini. I és que Pal té garantits tant els Mundials Màsters com la Copa del Món per a l’any que ve. I si això no és prou, Baró també va avançar un altre moviment per perllongar la presència en els esdeveniments de primer nivell que organitza l’UCI en BTT. «Hem enviat el dossier demanant de nou acollir les mateixes el 2019 i el 2020». Una frase que va donar resposta al desig de Torres, qui mirant Robichon va tancar el seu discurs amb un «que ens donin més proves».



Els circuits seran gairebé idèntics / Albert Balcells també va seure amb les personalitats, ell per parlar de l’aspecte purament competitiu. El que va avançar és que l’XCO tindrà el mateix recorregut que el 2015 –uns 4 km.– i que serà, igual que el de descens, «els mateixos que els que hi haurà a la Copa del Món en un 95%», un aspecte del tot encoratjador per als participants. Les tasques en els darrers anys per fer de la seu andorrana una referència a nivell mundial fa que cada any sigui més difícil aportar alguna novetat, però sí que n’hi han. Sobretot destaca la important millora que s’ha fet per adequar els espais per ales espectadors. «Podran seguir els corredors de més a prop i d’una manera més segura». Per exemple al biker de 70 anys Christian Jupillat, una llegenda viva.