Frans Cuspinera guanya el Premi Carles Sabater amb ‘Jo soc d’un paisatge’

Un premi Carles Sabater més andorrà que mai recupera prestigi i participació i supera la 15a edició escollins Frans Cuspinera, amb la cançó Jo soc d’un paisatge com el guanyador de les 130 cançons que s’hi han presentat.I és que aquest cap de setmana es va reunir el jurat del premi, format pels musics Lluís Cartes i Oriol Vilella, Antoni Tolmos, Pol Cruells i Ramon Aragall i, el representant del Centre de la Cultura Catalana, l’organitzador del Premi, Xavier Escribano.Aquests van haver de triar entre més de 130 cançons candidates, proposades per gairebé 40 artistes fixant-se amb Frans Cuspinera, amb la cançó Jo soc d’un paisatge com el millor d’aquesta edició per aconseguir el primer premi (de 2000 euros). El segon lloc ha estat per Anna d’Ivori, amb la cançó Recordar com oblidar.Frans Cuspinera (la Garriga, 1984) és un cantant i compositor autodidacte que, després d’una llarga trajectòria de recerca i experimentació (en solitari i amb diverses bandes locals), ha consolidat el seu estil i la seva tècnica al Taller de Músics de Barcelona. La seva música es podria definir com a folk català, tot i que l’ús de la seva veu sovint dibuixa florides influències del flamenc.La tarragonina Anna d’Ivori va presentar recentment Rere els Vidres, el seu àlbum debut.El Centre de la Cultura Catalana es mostra més que content de com ha anat el Premi d’enguany, ja que ha recuperat la força i ha aconseguit una participació rècord en un premi que busca la millor cançó den català de l’any. El Premi Carles Sabater ja s’ha convertit en un concurs de llarg recorregut i que ha guardonat a musics com Lluís Cartes, Anna Roig i l’Ombre de ton Chien, Anímic, Projecte Bu o Sapo.Tots dos guanyadors es podran veure al cicle Colors de Música que es celebra a l’estiu a Escaldes-Engordany.