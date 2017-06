El Govern destinarà 30 milions al condicionament de camins rurals

El Govern invertirà 29,5 milions en millorar i condicionar els camins rurals d’arreu de Catalunya. Els diners seran aportats pels departaments de Governació (16), Territori i Sostenibilitat (9) i Agricultura (4,5) i s’oferiran en format de subvenció al món local, que hi podrà optar a partir d’unes bases que estableixen un seguit de condicionants, com pertànyer a una comarca de muntanya o tenir menys de 5.000 habitants en cas de no ser capital de comarca. El pla de millora es realitzarà durant el 2018 i 2020.



Divendres passat, les conselleres Meritxell Borràs, Meritxell Serret i Josep Rull van visitar a Montmaneu (Anoia) un dels camins que s’arranjaran i van destacar tant «l’esforç» que fa l’executiu per poder engegar el pla com la necessitat «d’abocar recursos no només a les grans vies sinó també a camins amb un important retorn econòmic».

Les millores / Els ajuts tenen la voluntat d’incidir en la cohesió territorial, garantir l’accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori, així ho va destacar el conseller de Territori, Josep Rull, que va assenyalar que la idea d’un municipi o un poble està limitada a determinades franges especialment litorals de país, però aquest «és d’una diversitat extraordinària» i va posar com a exemple la comarca del Pallars Jussà, que té 14 municipis i 141 pobles. És per això que segons el conseller, quan es parla de camins locals, en molts casos són carreteres asfaltades perquè la gent pugui arribar allà on viu i per això «és un dret» que estiguin en condicions. Rull també va afegir que en ple debat sobre com es finança la xarxa viària, «és molt important posar al mateix nivell autopistes i autovies i xarxa secundària i camins locals». Ja que aquests camins tenen un «retorn econòmic i social extraordinari».



D’altra banda, la consellera de Governació, Meritxell Borràs, va destacar «l’esforç important» de les tres conselleries en moments de dificultats econòmiques per donar resposta a una necessitat que «des del primer moment en que vaig començar a visitar municipis era manifestada per tots els alcaldes». A més, va remarcar els camins locals com a una necessitat per als veïns que s’ha convertit en una demanda continua de tot el món local.



Finalment, la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret, va especificar que després de tants anys de «polítiques d’austeritat i retallades calia unir esforços» per posar a disposició dels ajuntaments una línia que donés garanties. Serret també va fer esment dels municipis de muntanya, on cal garantir l’accés a les explotacions agrícoles i ramaderes, però també per a les activitats turístiques i la gestió forestal.