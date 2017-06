Escaldes comprarà el terreny de l’hotel Casino per 5 milions

El Comú d’Escaldes-Engordany va aprovar ahir comprar el terreny de l’antic Hotel Casino per un import de 4.960.000 euros. El 52% del cost es finançarà amb fons propis de la corporació, i la resta (2.400.000 euros), s’assumirà a través d’un crèdit bancari. El terreny –que es troba a prop del CAEE, l’església de Sant Pere Màrtir i el Museu Thyssen– té una superfície de 1.104 m2, i segons el cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, compta amb un «fort atractiu per les condicions de venda i per la seva proximitat a una zona de passatge urbà».



A més, Calvet va matisar que «després d’anys d’esforços amb diferents actuacions per embellir i millorar la qualitat de vida dels ciutadans, aquest serà un dels projectes que acabi de revitalitzar la part alta d’Escaldes».



A hores d’ara, el comú encara no s’ha plantejat quina edificació o infraestructura podrà acollir el terreny. I és que la cònsol major, Trini Marín, va remarcar que a l’actual corporació «li queden dos anys i mig» i que la «decisió de compra ja ha estat molt bona», per tant, el plantejament de què s’haurà de construir es deixa en mans dels propers càrrecs que liderin el comú escaldenc.



Des de l’oposició, la consellera de PS+I, Cèlia Vendrell, i el conseller liberal, Marc Magallón, van felicitar la compra i el fet que en el terreny es pugui realitzar un edifici «emblemàtic» que ofereixi un «servei públic» a la ciutadania.

Les piscines / D’altra banda, el comú va aprovar un crèdit plurianual per fer front a la licitació de la reforma de les piscines comunals. Malgrat que en un principi es preveia una partida de 500.000 euros, la corporació ha decidit ser «més valenta» i realitzar més treballs per fer unes instal·lacions més àmplies i sostenibles, segons va puntualitzar Marín. Les obres s’iniciaran aquest setembre i tindran una durada aproximada de 18 mesos. El pressupost total estimat serà de 2.270.000 euros.



Les piscines comunals d’Escaldes registren 60.000 entrades l’any, sent així la instal·lació més utilitzada de la parròquia. A més, Calvet va especificar que en els darrers sis anys, el nombre d’usuaris ha incrementat en 13.000 persones, fet que ha «desgastat» les instal·lacions. Del total d’usuaris, prop del 70% són escolars, per tant, la reforma no només serà de caire esportiu, sinó també esportiu i social.



En concret, la reforma suposarà ampliar un nou sistema per reduir el consum energètic, millorar l’estructura de l’edifici per aïllar-lo bé i redistribuir els espais per oferir uns vestidors més grans i funcionals, entre altres. Amb les millores, les instal·lacions passaran de tenir una capacitat de 800 a 900 persones.



Els consellers de l’oposició també van celebrar les millores, i és que segons va puntualitzar Vendrell, les piscines necessitaven «un rentat de cara en profunditat». Per la seva part, Magallón va recordar que en un inici, des del partit liberal ja es va demanar que les piscines es refessin però que s’ubiquessin en un nou espai, «més a prop de la zona esportiva del Prat del Roure», així com que l’antic terreny s’aprofités per fer un aparcament. Tot i això, va celebrar les millores.

Nou vial de 100 metres / A banda, el comú va aprovar realitzar un nou vial de doble sentit (d’uns 100 metres) que comunicarà l’avinguda del Fener am el vial de l’Obac. Per tant, es farà una prolongació del carrer Sant Antoni amb el propòsit de «descongestionar» el carrer de la Unió, va destacar Calvet.



Segons dades del Govern, per aquesta via passen més de 13.000 vehicles diaris i 6.300 automòbils fan el sentit de la rotonda del km0 fins a la de la Dama de Gel, mentre que uns 7.400 ho fan a la inversa.



Les obres tindran un cost total de 376.095.52 euros i també es realitzaran tasques d’embelliment a la via i a carreteres adjacents.

Altres aprovacions / Així mateix, el comú va aprovar ahir variar els preus públics de les guàrdies. Fins ara, els centres tenien un cost de 348 euros de dilluns a dissabte al matí, i ara, es mantindrà el mateix preu però oferint servei només de dilluns a divendres. Els ciutadans que vulguin dur els seus fills a la guarderia durant dissabte al matí hauran de pagar un plus de 40 euros al mes.