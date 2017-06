Notícia Marsol reclama que la població tingui més pes que el territori La cònsol de la capital està més a favor de la proposta del PS, ja que assegura que la del Govern els perjudica La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. Autor/a: EMILIO PRENAS

«No estem d’acord en la manera que es tracten les transferències». Així de taxativa va ser ahir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, en declaracions als mitjans de comunicació després que durant el matí es dugués a terme una nova reunió a tres bandes –Govern, Consell General i comuns– per debatre sobre la nova llei que ha de fixar les transferències comunals. Marsol va deixar clar que la proposta presentada pel Govern «ens perjudica» i que, al seu entendre, «s’hauria de valorar més el criteri de la població i menys el del territori perquè entenem que la població té més necessitats». En aquest sentit, la màxima representant del comú de la capital va reconèixer estar «més a prop» de la proposta presentada pel Partit Socialdemòcrata (PS), tot i deixar clar que es tracta d’un criteri que «defensem des de fa molts mesos, ja en campanya electoral». Per tot, la cònsol va assegurar que seguiran treballant fins a l’últim moment per «convèncer el Consell General que és qui té l’última paraula», malgrat reconèixer que la seva «és una posició minoritària».



Fer un repartiment que tingués més en compte la població i no tant el territori respondria, tal com va manifestar Marsol, a les seves demandes de tenir en compte la capitalitat. De fer-ho així, va indicar, hi hauria un «equilibri» entre les parròquies que respondria a el «necessitats reals». «No es tracta de si uns reben més i altres menys. Tots estem a Andorra i tot és per al país. El que és important és trobar uns criteris que no siguin beneficiosos per a uns contra uns altres», va reflexionar.



Juntament amb Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria seria l’altra parròquia que veuria amb bons ulls la proposta socialdemòcrata, tal com van confirmar fonts properes a la reunió. La resta de parròquies no s’haurien manifestat encara clarament. A l’espera que tots els comuns facilitin les dades en quilòmetres de les xarxes de serveis al PS, el partit acabarà de tancar la seva proposta i, si tot va bé, la presentarà definitivament dilluns vinent confiant en tenir més suport. D’altra banda, segons les fonts consultades, Canillo estaria disposat també a parlar sobre el càlcul de les pernoctacions.



El sector més proper a la iniciativa socialdemòcrata considera que no es pot desaprofitar l’oportunitat de canviar la llei per apropar-la més a la «realitat de les despeses comuanals», recordant que el text actual té més de 20 anys i «les coses han canviat».



Un cop a tràmit parlamentari, el PS continuarà defensant la seva proposta malgrat que necessitarà del suport dels altres grups perquè tiri endavant. Ho farà també el Govern que no en tindrà prou del suport del grup demòcrata per aprovar la llei, ja que les transferències s’han d’aprovar per majoria qualificada, és a dir, cal obtenir majoria tant entre els 14 consellers generals sortits de les llistes nacionals com dels 14 sortits de les llistes parroquials.