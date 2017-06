Notícia Un home intenta assassinar el seu soci envestint-lo amb el cotxe Una disputa econòmica hauria enfurismat l’agressor que actualment estaria en llibertat a l’espera del judici Un cotxe de la Policia circula per Escaldes-Engordany. Autor/a: TONY LARA

Una disputa econòmica va portar a un home a intentar assassinar el seu soci envestint-lo amb el seu vehicle. Els fets van tenir lloc dijous de la setmana passada quan l’agressor, un home resident de 57 anys, presumptament va atropellar intencionadament a un altre que conduïa la seva motocicleta a prop del domicili d’aquest, situat a Sispony. Les divergències econòmiques entre ambdos homes haurien enfurismat a l’agressor fins al punt d’intentar matar el seu soci. Fruït de l’incident, la víctima pateix ferides de diversa consideració en diferents parts del cos i diferents danys materials a la moto que conduïa. A hores d’ara, l’agredit ja hauria rebut l’alta mèdica i es trobaria al seu domicili en repòs.



Segons va confirmar ahir la Policia, al voltant de dos quarts de cinc de la tarda del dijous van rebre un avís per part d’un particular afirmant que havia estat envestit de forma intencionada per un cotxe. Partint d’aquestes declaracions de l’agredit i de diversos testimonis que haurien presenciat els fets, els agents que es van desplaçar a Sispony van treballar des d’un primer moment amb la hipòtesis d’un intent d’homicidi, ja que l’atac hauria estat contundent. De fet, l’arrestat hauria volgut atropellar la víctima en més d’una ocasió però finalment hauria decidit fugir. Al cap de poca estona, però, els agents el van localitzar i el van detenir com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i contra el patrimoni.



Després de la detenció, el detingut va passar a disposició judicial i va ser posat en llibertat després de declarar. Actualment, el cas està judicialitzat.



Declaracions per l’apunyalament/ Pel que fa a l’intent d’homicidi que va tenir lloc a un pis d’Encamp divendres a la nit, el Cos de Policia va informar ahir que els dos detinguts tenien 19 i 37 anys, sent el més jove l’autor material dels fets i l’altre l’encobridor. Segons fonts properes al cas, l’agressor s’hauria acollit al dret a no declarar davant la policia per consell del seu advocat per fer-ho directament a la Batllia en presència del seu lletrat.



Pel que fa a l’estat de salut de la víctima, des de l’Hospital Sant Pau de Barcelona van indicar que segueix ingressat sense detallar la gravetat en què es troba.