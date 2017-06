Notícia Detingut un home per robar als vestidors d’un centre esportiu La policia deté tres persones per delictes en l’àmbit domèstic L'edifici administratiu de la Policia. Autor/a: MARICEL BLANCH

Fins a 16 persones van ser detingudes la setmana passada pel Cos de Policia per diversos delictes. A banda dels dos arrestats per l’apunyalament a Encamp i per l’atropellament a Sispony, el balanç de detencions destaca la detenció d’un home resident de 45 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni fruït d’haver dut a terme furts continuats. Els fets van tenir lloc divendres de la setmana passat a la Massana després que els darrers mesos es constatés que s’havien produït diversos robatoris en un centre esportiu de la parròquia. Fins a sis persones haurien presentat denúncia per sostraccions de diners i, tal com afirma la policia, hi ha altres víctimes que ho faran properament.



Arran de les queixes dels clients, el personal del centre hauria extremat mesures de seguretat que haurien facilitat als agents identificar i agafar en flagrant delicte a l’autor dels robatoris. En el moment de la seva detenció, la policia va trobar en la seva possessió 450 euros que acabava de sostreure.



D’altra banda, en l’àmbit domèstic s’han produït tres detencions. La primera va tenir lloc dimecres passat a Sant Julià de Lòria quan es va procedir a arrestar un jove resident de 20 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física envers la seva mare. La segona va tenir lloc el dia següent a Andorra la vella quan home resident de 23 anys té una dispsuta per motius de gelosia amb la seva parella. La darrera es dur a terme el dissabte de matinada a la capital quan degut a una problemàtica econòmica familiar, el detingut, resident de 28 anys, causa lesions al seu germà i al pare.



Així mateix, el dimecres també es va detenir un home nor esident de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física en agredir a un vigilant de seguretat amb un pal causant lesions en un braça la víctima. Malgrat que en un primer moment la policia no va poder controlar l’arrestat, que va marxar corrents del lloc dels fets, durant el decurs del matí va ser identificat i detingut.



La resta de detencions afectudes responen a delictes contra la salut pública per possessió de cocaïna o a delictes contra la seguretat del trànsit per superar els límits d’alcohol permesos per llei. En total, set persones van ser arrestades per conduir sota els afectes de l’alcohol i en ser controlats o bé per un control rutinari o per haver patit un accident, i una per tenir fins a 0,8 grams de cocaïna.