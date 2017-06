‘In-forma’t’ incorpora informació per a la joventut

La guia In-forma’t, que inclou tot un seguit d’informació adreçada als joves, incorpora novetats aquest any. Així, a banda de canviar de format, la qual cosa permet estructurar la informació de manera diferent, inclou els recursos de joventut: ajudes a l’habitatge, què es pot fer amb el Carnet Jove o aspectes relacionats amb la feina i la salut, entre d’altres. Així ho va posar en relleu la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, en la presentació de l’edició (l’onzena) d’aquest document. Gelabert va destacar que els joves de 16 a 29 anys als quals està adreçada «podran consultar aquesta guia i trobaran resposta» a les seves necessitats. Se n’ha fet una edició de 5.000 exemplars que es distribuiran a 121 punts diferents.



D’aquesta manera, el director de Formació Professional i Recursos Educatius, Joaquim Torredà, va destacar que es mantingui el format paper i també que estigui «molt present arreu del territori».



També va remarcar que aquest document inclogui l’oferta formativa i les beques que els estudiants poden demanar. El cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, va recalcar que l’agrupació de tota la informació (tant educativa com sobre joventut) en una mateix document «és un punt de partida important», ja que suposa una referència no només per als joves sinó per a educadors i famílies.



De fet, va concretar que en les reunions de la taula permanent de joventut es comentava la necessitat que tota la documentació referent als joves es pogués integrar en un sol document. De fet, Gelabert va afegir que molts es dirigien al departament de Joventut, on tenen al seu abast fulletons sobre els diferents temes, però s’ha cregut més adient que tot estigui incorporat en un sol document per facilitar l’accés a la informació. També va explicar que es tracta d’una guia que ha estat fruit del treball conjunt i transversal dels comuns i el Govern.