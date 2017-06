Una actitud casolana

Un comportament casolà. Aquest és un dels arguments que va exposar ahir la defensa per justificar que el seu client no hauria robat en una farmàcia del Pas de la Casa. En concret, el Tribunal de Corts el va jutjar per, suposadament, haver-se apropiat d’una manera indeguda d’uns mil euros en sis mesos en el 2013.



El gerent i propietari de l’establiment es va donar compte que no quadraven els diners de la caixa en el cas de l’efectiu i de les vendes amb targeta, ni tampoc l’estoc. Per això, va posar una càmera per veure que estava passant. En els vídeos, segons va explicar la fiscal en l’audiència, es veu l’home sostreien un bitllet de 20 euros, en una altra com feia la devolució d’un producte un cop el client no hi és i també com aplicava un descompte a un article, quan tampoc estava el comprador. Per tot això, segons el Ministeri Fiscal, es desprèn que l’home hauria perpetrat un delicte major de furt continuat amb grau de confiança. En concret, hauria executat el furt per tres vies diferents. En la farmàcia molt dels productes tenien un descompte d’entre un 10% i 15%. Llavors, el responsable no informava els clients i els hi aplicava el preu normal. Ara bé, un cop marxaven, posava el descompte en el producte i, llavors, es quedava la diferència entre els dos preus.



Una altra via és que si venia quatre productes al client, un cop aquest marxava de la botiga en treia un de la llista d’articles venuts i se’n quedava els diners del producte cancel·lat. El tercer mètode era quedar-se directament diners de la caixa. Per això, l’home va ser acomiadat el novembre del 2013.



L’acusat, que va treballar com encarregat durant 15 anys a l’empresa va negar tots aquests fets i va justificar la seva actuació. Pel que fa als descomptes va explicar que era política de l’empresa no informar els clients sobre que existien. Hi havia casos de persones que s’adonaven que no se li havia aplicat la reducció del preu i, llavors, ho reclamava. A partir del 2013 es va canviar el sistema de facturació i no es podien anul·lar les vendes, excepte les de la CASS, i el que feien és aplicar els descomptes a posterior en altres factures.



«Jo mai m’he quedat diners», va assegurar l’acusat. Sobre el fet que hagués agafat diners de la caixa registradora va relatar que era una actuació normal, ja que tenien tres caixes i, sovint, quan faltava canvi en una hi posaven monedes allà. També podria ser perquè tenien un sobre en el qual guardaven els bitllets per no acumular-los a la caixa. També va confessar que, a vegades, donava diners als treballadors per fer un cafè, però que sempre els retornaven.



Aquesta manera d’actuar, segons la defensa, demostra que és una «forma casolana de comportar-se», però en cap cas que s’hagi robat diners. A més, va argumentar que el seu client guanyava 45.000 euros bruts l’any i, per tant, cobrava bé i no tenia cap motiu per robar. A més, va explicar que una treballadora de l’establiment, que va ser acomiadada el mateix dia que l’acusat, sí que va reconèixer haver robat diners de la farmàcia mitjançant el mètode del descompte i ahir ho va reconèixer en el judici.



L’acusat, que ara viu a Salou on té un bar, va explicar que tota la vida havia treballat de farmacèutic, però com que Andorra és un país petit la seva imatge va quedar malmesa i va haver de marxar del Principat.



Per aquests fets, la fiscalia demana 18 mesos de presó condicional i l’acusació particular li reclama uns mil euros de responsabilitat civil.