Ordino potencia el parc de Sorteny amb més activitats

el parc natural de la vall de Sorteny és un atractiu turístic de la parròquia d’Ordino que els darrers anys ha viscut un important increment de visitants. Sobretot des del 2015, va explicar ahir el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat del comú, Marc Pons, quan es va posar en funcionament el refugi guardat. Des de llavors s’han superat els 30.000 visitants anuals. Per a tots ells i amb la idea de captar més persones, s’ha editat una guia informativa amb informació sobre el territori protegit. En ella, s’hi pot trobar informació sobre les excursions organitzades amb guia que es faran durant els mesos de juliol i agost, una novetat de l’estiu juntament amb l’ampliació dels horaris i millores a l’aparcament de Sorteny.



Les excursions, va informar el conseller de Turisme i Esports, Jordi Serracanta, estan pensades per a tota la família i permetran, per exemple, anar al fons de la vall a buscar empremtes d’animals o arribar fins l’estany de l’Estanyó. També n’hi ha de més especialitzades per pujar algun pic de la zona (la Serrera o l’Estanyó). Així mateix, es poden contractar excursions sota demanda. La promoció del parc per als turistes es vol fer des de la vessant sostenible, va assegurar Pons, i també per defensar que Ordino té molt més a banda de la típica excursió als llacs de Tristaina. Sorteny rep cada vegada més visitants gràcies a l’auge del turisme de muntanya, i a l’hivern sobretot per fer esquí de muntanya.