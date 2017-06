El Govern confirma que es van produir irregularitats a Naturlandia

Un informe dels serveis tècnics de Patrimoni Natural del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat confirma que es van produir irregularitats en el manteniment de les tanques de seguretat de la zona dels animals, on la setmana passada es va escapar Torb, un cadell d’os de dos anys, que posteriorment va ser abatut amb una arma per un treballador del recinte. La ministra competent, Sílvia Calvó, va explicar ahir que els animals van anar descansant en els daus de formigó que sostenien la barrera perimetral i, per tant, «no es té constància que aquesta tanca electrificada funcionés amb permanència». A més, va destacar Calvó, que «hi havia una manca de manteniment», cosa que «anul·lava l’efecte persuasiu de la tanca». Així mateix, l’informe també detalla que hi ha un incompliment en la comprovació dels tancats. Per tot això, els tècnics del ministeri van procedir a obrir un expedient administratiu al parc, que de moment no podrà obrir l’espai destinat al zoològic.

Mesures correctores / Calvó va indicar que l’obertura del parc d’animals no es podrà efectuar fins que els responsables de l’espai implementin unes mesures correctores que el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat ha determinat que són les adequades per preservar la seguretat.



En concret, s’haurà de procedir al formigonat de tot el lateral de la tanca perimetral. A més, Naturlandia haurà de tenir diversos certificats: un que pugui validar el funcionament de la tanca elèctrica; un altre d’una empresa que indiqui que la barrera pot suportar la sobrecàrrega que s’indica el projecte inicial de quan es va entregar la instal·lació que és de mil quilograms; i un tercer que demostri que els arbres estan en bon estat perquè, si es trenquen, no puguin malmetre les tanques elèctriques o la malla de triple torsió. La darrera mesura serà retirar les ovelles del parc per evitar que els animals s’esverin, va puntualitzar la ministra.

Calvó va exposar ahir que aquestes mesures són les que han considerat les adequades per permetre que la tanca perimetral amb el seu formigonat i la barrera elèctrica funcionin adequadament alhora que la tanca aguanta la sobrecàrrega de pes que ha de suportar. «El parc (d’animals) s’obrirà quan totes les mesures estiguin implementades», va emfatitzar la ministra, que hi va afegir que tècnics dels departament visitaran Naturlandia per garantir que aquestes accions s’han desenvolupat correctament. A més, va afegir que fins que no es compleixin aquestes condicions, s’ha demanat a Naturlandia que mantingui la vigilància continua del parc d’animals i el tancat.



El ministeri va informar ahir mateix de l’obertura de l’expedient administratiu i de les mesures al president de la societat Camprabassa, titular de Naturlandia, així com als cònsols de Sant Julià, Miquel Vila i Julià Call.

Via penal / En un altre context, Calvó va detallar que els Banders han elaborat un informe dels fets, per la qual cosa els agents del cos es van personar el dia de l’incident a Naturlandia per veure com havien succeït. A més, han anat cada dia al parc per avaluar-lo. Els Banders van entregar ahir aquest informe a la Policia, així com l’arma de foc amb la qual es va matar a l’animal, perquè aquest cos iniciï una investigació. «A partir d’ara, s’ha de deixar que la Policia faci la seva feina i l’autoritat judicial determini si hi ha hagut infracció del Codi Penal o no», va dir Calvó. Ni els Banders ni la Policia, però, van voler donar detalls sobre les conclusions d’aquest informe, ja que la investigació està oberta.



D’altra banda, Calvó també va anunciar que amb l’obertura de l’expedient administratiu, es va procedir a anomenar un instructor que recollirà informació suplementaria per avaluar si se sanciona Naturlandia.