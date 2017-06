El microteatre, protagonista dels Vespres d’Estiu de Sant Julià

La 16a edició dels Vespres d’Estiu centra els esforços en potenciar aquelles activitats que, els anys anteriors, han atret més públic i han funcionat millor. «A Sant Julià som molt de teatre i per això hem posat l’accent sobre les obres de microteatre, a la vegada que hem tornat a presentar les activitats ja tradicionals dels Vespres d’Estiu». D’aquesta manera, va justificar ahir el conseller de Cultura, Josep Roig, la proposta d’esdeveniments que s’ha presentat per als mesos de juliol i agost, que a més del microteatre, inclou cinema, esports, lectura de llegendes i concerts de música al Museu del Tabac. Enguany el comú ha destinat un total de 6.000 euros per poder tirar endavant els Vespres d’Estiu, un 50% menys que l’any passat. Malgrat això, Roig va destacar que «l’esperit es conserva». En total es faran sis escenificacions, dues cada dimarts –els tres primers de juliol– començant a les deu de la nit del dia quatre, i cadascuna de les parelles d’actuacions estaran emmarcades sota tres temàtiques comunes. La primera temàtica es va batejar amb el nom de racons de cruïlla i inclou els espectacles Petita llar i Vía de escape. El segon tema, racons que enamoren, inclou els espectacles Tela de judici i Perdona la molèstia i, finalment, racons de pensar que incorpora Nins i Instint maternal. «La primera temàtica ens convida a reflexionar sobre les decisions que prenen els altres quan som petits, el segon versa sobre l’amor i l’últim explora la rebel·lia contra els estatus socials i allò preestablert», va destacar Roig. Per acabar de completar les tres primeres setmanes del mes de juliol, just abans que arribi la festa major de la parròquia, els Vespres d’Estiu proposa les pel·lícules La la land, Marte i 100 metros per amenitzar els tres primers dilluns de juliol. Finalment, els dimecres de juliol, també a partir de les deu del vespre, es faran activitats d’esport a la plaça Germandat.



Per al mes d’agost el plat fort serà la narradora Assumpta Mercader, que serà l’encarregada d’explicar als assistents algunes de les llegendes que envolten el Principat. L’activitat es farà cada divendres del mes d’agost i el recorregut començarà a les deu de la nit a casa comuna. Com a novetat d’enguany, l’explicació anirà acompanyada de petites actuacions musicals. Un cop s’acabi l’expilació es convidarà a tots els assistents a coca i ratafia, cosa que permet «estar més en contacte entre els participants i la narradora», va destacar la consellera de Turisme, Meritxell Teruel. L’agost es complementarà amb diverses visites nocturnes al Museu del Tabac, concretament els dies deu i disset, que es complementaran amb actuacions musicals un cop acabi la visita