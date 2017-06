Encamp estrena l'estiu amb festa per a tothom

La Festa del Poble d'Encamp és la primera de l'estiu a tot el Principat. Any rere any ha anat aportant novetats i consolidant-se, convertint-se en una cita obligada per a tots els públics. Des del divendres 23 i fins al diumenge 25 de juny tenim un programa molt complet del que us destaquem:Tots els dies de 17 a 24 hores. és la temàtica d'enguany de tota la Festa del Poble, que comença amb la revetlla de Sant Joan, i que finalitza amb la Nit de les Bruixes. Nits molt esotèriques, màgiques, que s’enllacen amb aquets mercat Celta, que donarà continuïtat a la Festa, i que fa que sempre, a totes hores, hi hagi diferents alternatives.Diumenge, abans de la Nit de les Bruixes, tindrem l'actuació del grup Irish Corner Divendres a la nit arriba la tradicional revetlla al Pas de la Casa. També a Encamp amb l'espectacle de foc, l'encesa de la foguera amb cremada de falles i amb l'actuació de l' Orquestra València , una de les millors d'Espanya, i que tocarà de 23.30 a 04 hores. Amb aquesta actuació es consolida la voluntat d'oferir una festa per a tota la família.El dissabte ens arriba un muntatge molt divertit i amb dos Dj i locutors de ràdio ben coneguts. Una vetllada especial amb música dels anys 80 i 90!Dins del programa hi ha tota una sèrie d'activitats especialment pensades per a la canalla, com són el Junglepark (inflables), un espectacle infantil i dues festes de l’escuma, més les activitats esportives tradicionals, com el campionat de ciclisme o el torneig de tennis taula.Els joves poden participar a tota la festa, però hi ha activitats especials per a ells, com és la Interparroquial Race, una gimcana on participen les comissions de festes i el jovent de totes les parròquies competint entre elles (enguany com a novetat, es trasllada al parc del Prat Gran), el sopar de solters i de solteres després del cercavila, o la participació en el, que enguany passa de la Festa Major a la Festa del Poble.Enguany tenim diversitat d’activitats esportives per fer: vòlei platja, ciclisme, classe magistral de cycling, campionat de petanca, tennis taula o partit de futbol...i és que la Festa del Poble, també és un bon moment per gaudir de l'esport amb els amics o la família.Com és habitual, a la Festa del poble també hi tenim els dinars populars, el Sopar de Gala, la vermutada, les havaneres, la ballada de l' Esbart Sant Romà . Enguany, tornen els aizkolaris del País Basc.