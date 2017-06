Notícia Callejas i Tony Lara guanyen L’Andorra dels paisatges La fotografia guanyadora, ‘Zig-Zag’. Autor/a: TONY LARA

L’Andorra dels paisatges va fer entrega ahir dels dos premis en categoria de càmera digital i en la categoria de la xarxa social Instagram. En aquesta edició hi han participat 45 concursants que han dut a terme 219 fotografies diferents. En la categoria d’Instagram, els participants havien d’incloure l’etiqueta #landorra en els seus treballs. Aquest hashtag va ser llançat l’any 2013 durant la segona edició d’aquest concurs i, fins ara, porta registrades un total de 3.259 publicacions.

El guanyador d’aquesta edició ha estat Antoni Callejas Garcia, en la categoria millor fotografia, pel seu treball titulat Nit als Cortals. La instantània és una imatge nocturna on han quedat retratats el Funicamp, el pic de Carroi nevat, les antenes del llac d’Engolasters i els llums nocturns d’Encamp d’un vehicle que circulava per la carretera dels Cortals. El premi especial de fotografia d’esquí ha estat lliurat a Tony Lara, per la seva instantània Zig Zag, on va voler captar la plasticitat dels corredors d’una prova d’esquí de muntanya amb un efecte final molt espectacular, similar a una sèrie repetida. Els premis als concursants de l’Instagram van ser entregats durant els quatre mesos que va durar el concurs. Van ser quatre guanyadors, un per cada mes de concurs: Joan Manuel Zamora, Toni Callejas, Maite Navarro i Dani Marin.

L’entrega de premis va estar organitzada pel Centre Andorra Sostenible i Morabanc, amb la col·laboració d’Ski Andorra.