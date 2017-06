Notícia Naudi acusa Andorra Turisme de treballar «al marge de la llei» El conseller liberal creu que la societat pública «coacciona» la seva tasca parlamentària de control

El conseller general del Grup Parlamentari Liberal, Carles Naudi d’Areny Plandolit, va insistir ahir en denunciar les irregularitats detectades pel Tribunal de Comptes sobre el funcionament d’Andorra Turisme. Naudi va criticar que entre el 2014 i el 2016, s’hagin autoritzat pagaments per un valor total de 23 milions d’euros sense que s’hagi requerit la signatura del ministre. En el mateix sentit, també va lamentar que l’ens superi els límits d’endeutaments permesos per la Llei de la Regla d’Or. Per tot plegat, el parlamentari va afirmar que la societat «treballa al marge de la llei amb diners públics».



Segons va detallar, un dels punts que destaca l’ens supervisor és que el 2014 es van fer despeses per un valor de 8,5 milions sense el consentiment signat del ministeri, el 2015 se’n van fer per un valor de 7,9 milions i l’any passat per 6,5 milions d’euros. Pel que fa a l’endeutament, va exposar que «no s’entén» que Andorra Turisme hagi sol·licitat una pòlissa d’un milió d’euros quan la Regla d’Or fix el topall en 322.000 euros.



A més d’aquests indicis, Carles Naudi va deixar clar que el Tribunal de Comptes numera diversos punts que cal modificar des del 2011 sense que la societat hagi posat remei. Tal com va declarar, «Andorra Telecom està farcida d’irregularitats que es repeteixen des del 2011». «S’han prioritzat altres coses com el pla de màrqueting abans de complir amb la llei», va sentenciar. També va lamentar que des de l’ens públics es digui que si no s’han complert certs aspectes «no és per manca de respecte sinó perquè no és imprescindible».



Empara del síndic / Les explicacions del liberal arriben després de la nota de premsa que va emetre Andorra Turisme en resposta a les preguntes que va formular el conseller i que feien referència a l’informe del Tribunal de Comptes. Al seu entendre, el text publicat per la societat pretén «coaccionar» la tasca de control que es fa des del Consell General. Naudi va indicar també que la resposta a les seves preguntes hauria d’haver arribat per «la via que toca», que és la parlamentària, i «no utilitzant la premsa», ja que d’aquesta manera «estan fent política amb diners de tots». Per aquests motius, el parlamentari va avançar que demanaran l’empara del síndic.



El conseller va ironitzar amb la carta d’Andorra Telecom tot lamentant que s’hagi fet «per aquesta via i amb aquest to», ja que el que s’ha pretès, va considerar, és «coartar» i «desacreditar» la feina d’un conseller amb «falsedats». El liberal va recordar que va preguntar quant de temps calia per implementar les recomanacions del Tribunal de Comptes, per què es repetien algunes consideracions com la manca de la signatura mancomunada i si «realment» no havien tingut temps per implementar les recomanacions.

Una sèrie de qüestions que van ser contestades amb «mentides». A tall d’exemple va dir que no és cert que l’empresa pública estigui sotmesa a tres auditories, una de les quals per voluntat pròpia per no ser obligatòria, tal com afirmava Andorra Turisme. Naudi va assegurar que els estatuts deixen clar que sí que és d’obligatori compliment realitzar una auditoria externa dels comptes de la societat i que les altres dues responen a la que fa el Tribunal de Comptes i la intervenció general.

Així mateix, va afegir que no poden apel·lar a la transparència quan les adjudicacions de la societat no són publicades al Butlletí Oficial (BOPA).