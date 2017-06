Notícia SDP presentarà una nova proposta sobre competències i transferències Bartumeu posa en relleu que alguns comuns demòcrates ja s’han manifestat en contra del text del Govern Una sessió de control parlamentària al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) presentarà la seva pròpia proposta sobre la llei de transferències i competències comunals, ja que consideren que «no podem acceptar la de Martí». Una vegada més, el conseller progressista, Víctor Naudi, va deixar clar que Govern vol fer una «reformeta» i que el que cal és fer «un canvi en profunditat». Per això, el president del partit, Jaume Bartumeu, va avançar que presentaran una «proposta d’Estat» o bé a través d’una esmena a la totalitat quan el text entri a tràmit parlamentari o bé amb diverses esmenes parcials per modificar el text legislatiu.



La iniciativa, segons va deixar clar Bartumeu, presentarà una opció «equilibrada entre població i territori», més enllà de la proposta del Partit Socialdemòcrata (PS). I és que al seu entendre, els socialistes únicament han canviat els percentatges de repartiment sense aprofundir en el debat de les competències.



A més, pels progressistes, les reaccions en contra de la proposta del Govern d’alguns comuns del mateix color –com és el cas d’Andorra la Vella– demostra que el «tacticisme electoral» de Martí «ha fet enfadar a gairebé tothom». «No es poden fer nyaps vinculats a tàctiques polítiques de cara al 2019», va sentenciar Bartumeu.

Precisament en resposta a les declaracions fetes dilluns per la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, deixant clar que no estava a favor del repartiment proposat pel Govern, les conselleres socialdemòcrates de la minoria del comú van mostrar ahir el seu suport a Marsol i van reclamar que sigui ferma a l’hora de defensar un major pes de la població en les transferències. A parer de Dolors Carmona la proposta presentada pel PS defensa «un finançament equilibrat, proporcional i, sobretot, equitatiu, que permeti que tots els ciutadans rebin el mateix tracte» i que «respecti el criteri d’equitat d’accés als serveis».



Escaldes, en contra del text del PS / D’altra banda, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, considera que la proposta del PS no és «equitativa», tal com informava ahir l’ANA. Marín va considerar que totes les propostes que es puguin fer sobre competències i transferències en el marc de la negociació tripartida que s’està duent a terme són «legítimes», remarcant que no està «en contra» que es presenti qualsevol proposta. Una altra cosa, va afegir, és que en la presentada fins ara hi estigui a favor o en contra.



D’aquesta manera, Marín va indicar que no troba correcte el plantejament del PS en el sentit que les parròquies amb més població, en aquest cas Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, rebin més diners que les parròquies més petites, i creu que en cas que tirés endavant en un termini de temps curt caldria modificar-la perquè no seria «efectiva». Una opinió que no comparteix l’oposició del comú escaldenc que veurien en bons ulls que la població tingués més pes en el repartiment.



A l’entendre de Marín, la proposta que va fer l’Executiu és «en clau de país» i, per tant, és més equitativa i també va valorar el fet que se’n desprengui que tothom en sortirà beneficiat i que suposi que els comuns hagin de complir un seguit de requisits en base a les lleis o als acords presos, com la separativa d’aigües. Va defensar, també, el desplegament fiscal que està suposant que, per exemple Escaldes-Engordany, que el té força desenvolupat, compti amb més recursos que es poden revertir en «coses per a la parròquia».



Finalment, des del Comú de Canillo, Josep Mandicó, va apuntar que «totes les propostes són lícites». Amb tot, va opinar que «és molt difícil posar uns mateixos criteris si hi ha moltes diferències entre unes parròquies i altres» com ara pel que fa als habitants.



Fins ara, va afegir «s’ha treballat amb la proposta del Govern i hi seguirem fent matisos, però en general s’ha intentat que tots anéssim en la mateixa línia de fins ara». «Cada cònsol intenta estirar al màxim en benefici de la seva parròquia, i això és normal. Tots tenim prous arguments per fer decantar la balança cap a un o altres costat», va concloure.