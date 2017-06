Naudi insisteix que cal invertir en la prevenció de l’alzheimer

El conseller general per Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va insistir ahir en roda de premsa en la importància d’invertir en la prevenció i el tractament de la malaltia de l’alzheimer. Les declaracions les va fer en referència a la resposta que el Govern va donar sobre el tractament d’aquesta malaltia. Naudi va valorar que actualment hi ha tres mancances principals: la falta de recursos mèdics, de mitjans com ara residències i la inexistència d’indicadors».En aquest sentit, el conseller progressista va manifestar que es tracta d’una malaltia que va en augment i que les previsions apunten que l’any 2050 «gairebé el 30% de a població patirà algun símptoma». «Cal anticipar-se i prendre mesures», va reclamar, «i de moment poca cosa s’ha fet». Així, va lamentar que l’Executiu «no tingui un pla concret» i que «actuï sobre la marxa i sota la pressió de l’oposició».El parlamentari va explicar que actualment només hi ha dos metges que tractin aquesta malaltia: un que treballa per compte propi i un assalariat que fa vuit hores a la setmana. Uns recursos que considera «insuficients», malgrat que el Govern ha anunciat la contractació d’un nou professional. També va reclamar que es duguin a terme estudis sobre la demència, ja que fins ara només hi ha «estimacions». Així mateix, va recordar que fa temps que els familiars dels malalts demanen més assistència, ja que actualment només n’ofereix el centre de Clara Rabassa però «falta espai». «Hi ha mancances evidents», va concloure.D’altra banda, el president d’SDP, Jaume Bartumeu, va lamentar una vegada més que el Govern no faciliti tota la informació necessària sobre el procés d’acostament amb la Unió Europea. A parer de Bartumeu, en les declaracions fetes per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), va quedar clar que hi ha «certa nuvolosa». En el mateix sentit, va opinar que el pacte d’Estat és «només un simulacre» i que el Govern «ha de reflexionar i pagar el peatge de compartir la informació».



- El president d’SDP, Jaume Bartumeu, va exposar ahir que no va comparèixer davant del Parlament català emparat per la llei espanyola, que estipula que un estranger no resident no té l’obligació de presentar-se a la citació. Tal com va avançar EL PERIÒDIC, Bartumeu va lamentar el to en què Catalunya el va cridar a declarar, ja que considera que van faltar «a la sobirania d’Andorra».

- D’altra banda, sobre el paper del cap de Govern, Toni Martí, el president progressista va confiar en què haurà fet arribar la seva queixa a Espanya pel tracte rebut. Del contrari, va dir, «ho lamentaré i se’n podran treure conclusions polítiques».