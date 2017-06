El ‘cross country’ dóna els tres primers ors als Mundials Màsters

La primera jornada dels Mundials Màsters que acull l’estació de Pal-Vallnord durant tota aquesta setmana va donar els tres primers ors. Va ser en la modalitat de cross-country, la qual va acollir en competició més de 200 riders dels 700 que s’han inscrit a la gran cita internacional de veterans de la BTT.



La caegoria màster 55 va inaugurar els Mundials 2017. El francès Alain Morra es va imposar amb 49:38 minuts, seguit pel suís Tommy Olsson i l’irlandès Peter Buggle, que van tancar el top-3 amb 50:06 i 50:24, respectivament.



Cal destacar la intervenció de l’espanyol Pere Roig, que amb 45:09 es va posicionar com el millor rider categoria de màster 50. El danès Palle Egeberg i l’italià Andrea Pendini van ser, per aquest ordre, segon i tercer després de completar el circuit en 47:01 i 47:20.



La pluja no va arribat fins al torn dels màsters 45, a mitja hora de la tarda. Malgrat les inclemències, no van interrompre les quatre voltes, de quatre quilòmetres cadascuna, a un circuit que s’assimila en un 95% al de la Copa del Món. L’irlandès Robin Seymour va ser el més ràpid entre l’aiguat amb un temps d’1:01:33. El segon classificat, Fabrizzio Pezzi, no va arribar a la meta fins dos minuts més tard i tercer va ser l’espanyol Àngel Llorens, que va tancar el podi amb 1:03:25.

La darrera cursa que havia de tenir lloc, corresponent als màster 40, es va posposar a demà a les nou del matí perquè la pluja ja queia amb massa forta. L’UCI va prendre aquesta decisió principalment per la falta de visibilitat motivada per la pluja i el risc que això suposava per als corredors.



Avui, un cop finalitzi la cursa de cross-country dels màster 40 es farà l’entrega de premis de la primera jornada i a partir de les onze es reprendrà amb normalitat el segon dia de competició. Així, començarà la categoria masculina de màster-60, passarà a la màster-65 i la +70 i també s’estrenaran les categories femenines de màster-30, 35, 40 i 45. A la tarda, de nou màster-35 i 30 masculina. Un dia ben complert.