El Consell directiu de l’EuroCup va publicar el 14 de juny passat la llista dels 24 equips que tenien dret a disputar la segona competició europea de clubs la pròxima temporada. En ella apareixia el MoraBanc Andorra, que no va trigar a pronunciar-se alertant que la seva participació depenia de trobar els diners de més que necessitaria i que tenia fins a finals de mes per fer-ho. Sis dies després, ja ho ha aconseguit. Andorra Turisme i MoraBanc, els seus dos patrocinadors més grans, li aportaran el gruix dels 300.000 euros que donen llum verd a l’EuroCup.



«Avui és un dia molt important per a la història del club. 22 anys després, tornem a jugar competició europea», va anunciar amb orgull Gorka Aixàs. «Això és el que ens toca perquè ens ho hem guanyat a la pista. Mai hem comprat una plaça Hem trigat a pronunciar-nos perquè volíem estar segurs que podíem afrontar aquest repte», va afegir.



La segona competició europea és un magnífic aparador per al Principat. 40 canals retransmeten l’EuroCup en directe, una competició que la pròxima temporada tindrà dos campions d’Europa com són el Partizan i el Limoges i d’altres de gran potencial com el Lokomotiv Kuban, l’Unics Kazan de Quino Colom, l’Hapoel de Jerusalem, el Lietuvos Rytas, el Bayern de Munich, l’Alba de Berlín, el Darussafaka Istanbul, el Galatasaray o el Trento, que lluita per ser el campió d’Itàlia, a més de l’Herbalife Gran Canària i el Bilbao Bàsket.



En nom de MoraBanc, Mireia Maestre va admetre que l’entitat bancària es veia amb la obligació moral de fer la seva aportació: «Vull felicitar el club per la temporada que ens ha fet gaudir. Us heu guanyat el dret a jugar l’EuroCup i nosaltres no podíem dir que no a algú que està fent tantes coses i per nosaltres, aquest esforç suplementari és una manera de demostrar el nostre compromís. Gràcies per deixar-nos viure tot això», va dir-li a Aixàs.



També Betim Budzaku, en nom d’Andorra Turisme, va tenir unes paraules per al president del club: «Tenim un equip guanyador i això necessita una bona planificació. Anar a l’EuroCup en dos anys és un mèrit increïble, felicitacions per l’èxit».



Amb aquest plus, el BC Andorra amplia el seu pressupost de 4,4 milions d’euros a 4,7 i ja pot treballar en la renovació de Peñarroya, que és prioritària, i la confecció de la plantilla, que tal i com va avançar ahir el president, «serà més llarga que aquesta temporada. D’un mínim de 12 jugadors».

«Ens hem sortit del guió» / Mirant enrere, Aixàs, que va entrar a la presidència el 2007 quan l’equip estava a EBA. Deu anys després el panorama és un altre: «Cada com queden menys passes a fer. Hem fet una temporada que se surt del nostre guió, jugant la Copa i els play-off. No esperava que en la tercera temporada a la Lliga Endesa ho aconseguíssim i hem d’aprofitar perquè potser la pròxima campanya ja no podem».

L’únic precedent de jugar competició europea –la Copa Korac–, el de la temporada 1995-1996, el Festina Andorra no va portar bé el fet de compaginar jugar dos partits a la setmana, va baixar a LEB i dos anys després, a Tercera Catalana. Però per a Aixàs, són dues situacions que no es poden comparar: «Plantilla llarga i reduir tots els afegits de cansament», és la solució del president.

Aixàs és «optimista» amb la renovació de Peñarroya