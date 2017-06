Sara Raméntol es retira de l’alta competició amb 19 anys

Sara Raméntol plega. Amb només 19 anys, la ja exesquiadora de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha decidit posar fi a la seva carrera professional després de dos anys sense gaudir de l’alta competició que l’han dut a prendre la decisió d’una retirada prematura.



Bé, la idea de plegar ja se la plantejava fa dos anys, però segons va assegurar ahir «cada dia em deia demà plego, demà ho dic» i no ho feia. Però ella mateixa és conscient de què no era coherent hipotecar la seva vida d’esquiadora, amb les frustracions afegides que li venien perquè no tenia recompensa en forma de resultats ni estava a gust amb el seu entorn. «Estic i estaré sempre molt agraït a la FAE, al tracte que m’han ofert, però la decisió és personal, molt meditada. No val la pena seguir».



Raméntol va deixar clar ahir que l’ambient a la FAE és «com el d’una família». Que l’equip femení està «molt unit» i que la relació amb el cos tècnic és també «més que bona». Però per a ella el problema estava precisament en els entrenadors. «Portava molts anys amb David Fillet i fa dos anys vam considerar que necessitàvem un canvi. I realment penso que sí que el necessitava, però també és cert que calia algú com ell. Amb els que he tingut des de llavors no hi ha hagut feeling. Són grans entrenadors, però amb mi no compatibilitzaven». Ella argumenta que és una persona massa exigent amb si mateixa. «Dono el 150% i necessitava algú que em transmetés calma i em fes anar més a poc a poc. Això és el que ha fallat».



Vol ser entrenadora / Raméntol assegura que estava en un bucle. «No gaudia als entrenaments ni competint. El dia de la carrera em posava molta pressió i en acabar em costava estar contenta». Ara se sent alliberada, té clar que estima l’esquí i li agradaria continuar en aquest món com a entrenadora en algun club, «si pot ser a l’ECOA, millor». Aquest estiu farà la formació a l’Efpem i també tindrà més temps per acabar la carrera de disseny. Comença una altra vida per a una promesa que, com en el seu dia Sofie Juárez, plega amb tota una carrera esportiva per endavant.