Viladomat no es fa enrere i porta la plataforma de Soldeu a la Batllia

L’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, va confirmar ahir que la decisió de dissoldre Nevasa no té marxa enrere.

Com ja s’ha dit en diverses ocasions, la gota que ha fet vesar el got ha estat la declaració d’interès nacional de la plataforma de Soldeu, i així ho va confirmar ahir el mateix accionista assegurant que la declaració s’ha fet de forma «il·legal». Per aquest motiu, «entrarem una demanda a la secció administrativa de la Batllia perquè se suspengui la declaració», i en conseqüència, s’aturi el projecte.



Viladomat va enumerar un seguit de legislacions i normatives que corroboren la «il·legalitat» del procés. Una d’elles és la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, que –en l’article 10 i 63– especifica que «els projectes d’interès nacional han de ser redactats i aprovats pel Govern». I segons va explicar en el seu moment l’Executiu, el projecte de la plataforma va ser redactat i presentat pel Comú de Canillo.



A més, Viladomat va destacar que en tot cas, un projecte d’interès nacional a de contemplar aspectes culturals o educatius, «i la plataforma no les té», ja que segons es detalla en l’article 25.3 del reglament de Construcció, una pista d’esquí té un ús exclusivament «esportivo-recreatiu».

Finalment, Viladomat va matisar que el mateix Comú de Canillo remarca en la seva legislació del POUP que «l’execució dels projectes d’interès nacional corresponen al Govern». Per tot, Viladomat considera que és tracta «d’un projecte molt seriós de requalificació urbanística».

Com quedarà Grandvalira / En relació al futur de Grandvalira, Viladomat va destacar que el proper 3 de juliol es realitzarà una comissió entre Saetde i Ensisa per tractar en profunditat alguns aspectes de la dissolució. Tot i això, va especificar que la voluntat de Saetde és seguir endavant en solitari i que malgrat que no es trencaran els convenis que hi ha vigents fins el 2019, «a ningú li convé mantenir relacions incòmodes amb els socis, per tant, no podem allargar unes accions conjuntes, perquè seria irracional».



En relació als treballadors de Grandvalira, Viladomat va especificar que es farà «el possible» perquè aquests es quedin en una de les dues societats (Ensisa o Saetde). I pel que fa a la unió física dels dos dominis, va matisar que estaria bé mantenir-la, malgrat que això suposaria un «cost suplementari per als esquiadors».

Desgavell d’espectadors / D’altra banda, Viladomat va assegurar que les xifres d’espectadors que s’han previst des d’Ensisa i el Govern en relació a la Copa del Món del 2019 són totalment desgavellades. Es va assegurar que l’esdeveniment tindria «700 milions d’espectadors, i segons un estudi que hem encomanat, aquestes xifres queden molt lluny de les reals, ja que l’esdeveniment d’esquí que ha tingut més espectadors ha estat el de Kitzbuhel, que en va registrar uns 10 milions». A més, «si volem fer comparacions, podem veure que la Super Bowl, que és un dels actes més vistos de l’any, té uns 105 milions d’espectadors».

Ús indegut de la marca / Un altre motiu que ha propiciat la decisió de Viladomat ha estat l’ús indegut de la marca Grandvalira per part de Ensisa. I és que segons Viladomat, es va avisar en diverses ocasions al fins ara director d’Ensisa, Conrad Blanch, que «havia de ser molt prudent a l’hora d’utilitzar la marca, però no ho ha fet, i això no ens ha agradat». Al respecte, Viladomat va assegurar que s’ha aprofitat el nom de Grandvalira i que s’han «maquillat dades, fent creure així a la gent que la plataforma era d’interès nacional».



Pel que fa al futur de la marca, Viladomat va destacar que quan arribi el moment, el nom Grandvalira –i tot el que comporta– s’haurà de posar a la venda o mantenir en «reserva per fer-la reviure al cap d’uns anys, quan les societats actuals ja no la puguem utilitzar».

La carta de la FIS / L’accionista majoritari també va voler recordar que la Federació Internacional d’Esquí (FIS) en cap moment ha demanat que es faci una plataforma per poder acollir les finals de la Copa del Món. Vers aquest fet, va lamentar que el comú canillenc trametés una carta al Govern dient que la infraestructura era una «exigència» de la federació i que era imprescindible per acollir l’esdeveniment.



A més, Viladomat va assegurar que des de Saetde ja estaven «una mica molestos» per «la facilitat de l’Executiu en donar subvencions a Ensisa. I és que en els darrers anys, el Govern ha donat quatre milions a la societat per fer millores en les pistes de l’Avet i l’Àguila».

Reunió amb l’Executiu i els grups / Demà se sotmetrà a votació la moció que va presentar la setmana passada el Partit Socialdemòcrata contra la declaració d’interès nacional de la plataforma. Abans de celebrar-se aquest fet, Viladomat volia exposar tots els seus arguments davant de l’Executiu i dels grups parlamentaris, per aquest motiu, durant els darrers dies, s’ha anat reunint amb els consellers i el mateix cap de Govern, i segons va assegurar l’accionista, els partits veuen amb claredat que la FIS «no demanava en cap moment la plataforma esquiable».