Rotary Club celebra un dinar per recaptar fons

L’associació Rotary Club Andorra va organitzar ahir una degustació i rifa de vins prestigiosos per ajudar a Hi Arribarem, a un restaurant de l’Avinguda Meritxell. Hi Arribarem és una organització sense ànim de lucre creada per fer gaudir de les muntanyes, tant a l’estiu com a l’hivern, a les persones amb diversitat funcional, posant al seu abast tots els mitjans humans i mecànics –cadires adaptades– per fer-ho possible.

La trobada d’ahir al migdia es va organitzar per recaptar fons per a l’associació i així poder comprar el material, sobre tot cadires per esquiar, ja que el seu preu oscil·la cap els 6.000 euros.

Al dinar hi van assistir entre d’altres, la cònsol d’Andorra la Vella, tots els membres del Rotary Club,

i gent interessada en col·laborar amb Rotary Club.



Aquesta organització fa unes sis sortides a l’any. Així doncs, el president d’aquesta organització va explicar que l’objectiu és «apropar la muntanya a les persones amb mobilitat funcional», i va subratllar que «vivim entre les muntanyes, ells també tenen tot el dret a gaudir-les».



El president també va remarcar la importància de fer inclusió social dient que «a les trobades hi vénen altres nens perquè vegin que són iguals encara que funcionin diferent».

A la trobada d’aquest dissabte passat, el president va afirmar que els nens s’ho van passar molt bé: «Dissabte va ser molt divertit, les persones estan molt interessades encara que tinguin un handicap físic».

El president va remarcar el fet que les persones invidents volguessin olorar les vinyes i els vins: «Va ser molt gratificant», va dir.

A l’estiu, l’associació fa sortides a les muntanyes amb unes cadires especials i a l’hivern practiquen l’esquí a les estacions adaptades.



L’organització esta convençuda que amb la unió podrà aconseguir molt més. El propòsit d’aquesta és reunir líders empresarials i professionals per tal de prestar serveis humanitaris en les seves comunitats, promoure elevades normes d’ètica en totes les ocupacions i contribuir a promoure la bona voluntat i la pau al món.

Hi Arribarem ha sigut possible gràcies a la implicació dels familiars, de les associacions de persones amb diversitat funcional del país, dels serveis públics i privats, Creu Roja Andorrana, Cos de Banders, entitats esportives i també gràcies a la implicació de voluntaris a títol individual i a la divulgació de les activitats, com els mitjans de comunicació. L’associació també agraeix a totes les persones que de forma altruista fan una aportació econòmica de gran valor, que per petita que sigui ajuda cada dia a obtenir un somriure a aquelles persones que més ho necessiten. La pàgina web és www.hiarribarem.com.