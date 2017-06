Notícia Experts mundials en geologia fan una trobada a la Seu d’Urgell Un grup de científics, visitar la ciutat en el marc del Conodontos Roques al municipi de la Seu. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

La Seu d’Urgell acull avui un selecte grup de científics que investiguen sobre l’evolució de la vida sobre la terra fa més de 400 milions d’anys. Els experts intenten llegir a les roques els canvis que ha patit el planeta al llarg del temps, aprendre’n i mostrar a la societat les seves conclusions «per contribuir a les discussions actuals sobre diferents temàtiques que afecten el món».

L’activitat forma part del quart Congrés Internacional sobre Conodontos i portarà a la ciutat 27 especialistes de 12 països que pertanyen a diferents subcomissions de la Unesco. La visita al Pirineu es duu a terme després que la zona ha estat seleccionada per aquest grup de científics «per la seva singularitat i riquesa en registres del passat». Està previst que del 21 al 25 de juny es visiti les valls de la Noguera Pallaresa i del Segre, informa RàdioSeu.

Cal tenir en compte que per primera vegada quatre països europeus es coordinen per organitzar aquesta trobada (ICOS IV), que té lloc cada quatre anys. A més de les jornades científiques que es faran a València del 26 al 30 de juny, l’esdeveniment compta amb aquesta excursió a l’Alt Pirineu, prèvia al congrés (20-25 de juny), i una sortida posterior a Bohèmia i els Alps Càrnics (1-9 de juliol). La qualitat de les roques silurià-devonianes localitzades a les proximitats de la capital alturgellenca ha propiciat que els organitzadors d’aquesta activitat (José Ignacio Valenzuela Ríos i Jau-Chyn Liao), tots dos professors i investigadors de la Universitat de València, hagin seleccionat la ciutat per mostrar l’interès d’aquests materials en la solució de problemes geològics globals.