Demanda de presó per a una mare que va deixar sola la filla

El Ministeri Fiscal va demanar ahir tres anys de presó condicional per a una mare que va deixar sola a casa la seva filla de tres anys, que va acabar escapant del domicili a mitjanit.



La dona va explicar ahir davant del Tribunal de Corts que estava passant per un mal moment perquè estava patint maltractaments per part de la seva exparella i pare de la nena. A més, el seu fill gran, que era adolescent, també estava passant per una mala època i no el podia controlar, per la qual cosa havia marxat a la República Dominicana, d’on és originaria l’acusada, perquè estigues amb la família materna. En aquest context, va trucar a una amiga seva que va acudir a la casa on vivia la dona amb la filla a Andorra la Vella.



L’amiga va declarar ahir en l’audiència que va veure a la dona «destrossada» i, per això, va decidir anar a la casa de la dona. Un cop allà, l’acusada es va beure una ampolla de vi rosat pràcticament sola. Va reconèixer que no sol beure alcohol mai, però que aquell dia ho va fer perquè acabava de deixar al seu fill a l’aeroport del Prat i la seva parella li havia donat un cop de puny a la panxa. «Estava passant per un mal moment», va dir durant la vista.



El problema, però, va venir després quan l’acusada li va dir a la seva amiga de baixar al bar que hi havia sota de casa. La dona li va preguntar si la nena no es despertaria i, l’altra, va respondre que normalment dormia tota la nit sense llevar-se. Les dues dones van baixar al bar i la mare no va tancar la porta amb clau. Després de passar una bona estona parlant i de beure dos mojitos de maduixa cada una, van decidir tornar a casa. Com que la mare estava visiblement beguda, la seva amiga la va acompanyar. Un cop allà, la seva sorpresa va ser que es van trobar la porta oberta i que la nena no hi era. Al cap de poc temps, va arribar la Policia amb la menor.



Es dona la circumstància que la nena es va despertar a la nit, va sortir amb pijama al carrer i va anar fins a l’Avinguda Meritxell, uns 150 metres d’on estava la casa. Allà, se la va trobar un taxista, que va alertar a la Policia. Els agents, després de comprovar que la nena no venia de cap dels hotels del voltant, van decidir portar-la a la comissaria i allà van esbrinar quin era el seu domicili. «Quan vam arribar a la casa ens vam trobar la mare al replà vestida de festa i visiblement beguda», va relatar un dels agents en la vista.



Per aquests fets el Ministeri Fiscal va reclamar que se li imputi una pena de tres anys de presó condicional a la dona, amb una suspensió de condemna de quatre anys per un delicte major de menors posant en risc la seva vida. Per la seva part, la defensa va reclamar tres mesos de presó condicional amb una suspensió de condemna de tres mesos.



La dona, ara mateix, s’ha separat de la parella, ha buscat feina, ha trobat un altre pis i segueix un programa amb una psicòloga del Ministeri d’Afers Socials. «Estic molt penedida i, des de llavors, no he tornat a beure res d’alcohol», va dir la dona, que va ressaltar que ha canviat per donar-lo tot als seus fills, ja que el gran també ha tornat a viure amb ella.