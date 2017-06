El Tribunal de Corts preveu iniciar el judici de BPA al gener del 2018

El macro judici de la causa general del cas BPA començarà el gener de l’any vinent. Així ho va comunicar dimarts el batlle Josep Maria Pijuan a totes les parts implicades, després d’acceptar dur a terme una setantena de noves proves i diligències que la batlle Canòlich Mingorance havia desestimat. Segons van confirmar fonts properes, la voluntat del magistrat és que el judici es dugui a terme amb les màximes garanties per les defenses, de manera que no s’ha posat un límit per finalitzar-lo. La previsió és que com a mínim la vista oral s’allargui quatre mesos, celebrant tres sessions setmanals –dilluns, dimecres i divendres de les 9 del matí a les 3 de la tarda– i en ocasions puntuals també més tard si algun dels testimonis ho requereix. Justament per tal de no limitar la perdurabilitat del judici, la sala de Prada Casadet on es durà a terme –s’ha hagut de buscar un local degut a la gran quantitat de persones que hi participen– s’ha llogat fins que la nova Seu de la Justícia estigui construïda, de manera que l’espai no serà un inconvenient.Com s’esperava, en l’aute notificat dimarts també s’indica que s’ha rebutjat la suspensió de la causa que havien demanat la majoria de les defenses dels processats. Malgrat això, el Tribunal de Corts sí que ratifica el sobreseïment dels germans Cierco i de set directius més del banc, tal com ja havia dictat Mingorance en l’aute de processament. Així doncs, els màxims accionistes de l’entitat fins a la intervenció del banc queden de moment fora de la causa general i no hauran de declarar en la vista oral.Entre les noves diligències acceptades pel Tribunal de Corts destaca que el magistrat Pijuan hagi accedit a incloure el cas Emperador al complert dins del sumari de BPA –prèviament Mingorance ho havia rebutjat. Segons fonts consultades, la defensa celebra la decisió del batlle, ja que consideren que la causa que implica a l’empresari xinés Gao Ping i al seu suposat testaferro, Rafael Pallardó, és fonamental per demostrar que no hi ha un delicte d’origen (o subjacent) que demostri el delicte de blanqueig del qual s’acusa als processats. Perquè es cometi un delicte de blanqueig cal demostrar que prèviament s’ha comès un delicte d’origen d’on s’han extret els diners –estafes, malversació de fons, corrupció, entre d’altres. La defensa vol demostrar que l’origen dels diners és l’evasió fiscal, no tipificada com a delicte a Andorra en el moment dels fets, de manera que no es podria aplicar un delicte de blanqueig.A més del cas Emperador, el tribunal també sol·licita diverses diligències als administradors de Banca Privada d’Andorra (BPA), així com a la Unitat d’Intel·ligència Financera (Uifand), l’Institut Nacional de Finances (INAF), al Govern i a la consultora KPMG. Corts preveu que a l’octubre ja disposarà de tota la informació i podrà lliurar-la al Ministeri Fiscal per si vol canviar la seva qualificació actual. Després, farà arribar els documents a les acusacions particulars –entre les quals hi ha el Govern. Finalment, s’entregarà també a les defenses. La idea és, per tant, que abans de finalitzar l’any totes les parts disposin de la documentació per poder fixar un calendari més concret pel judici.



-Els germans Cierco han sol·licitat que no es tinguin en compte les proves obtingudes en l’escorcoll que va dur a terme la Policia als seus domicilis particulars i als despatxos professionals el passat 8 de juny. Els màxims accionistes de BPA fins a la seva intervenció recorden que l’escorcoll es va dur a terme per la denuncia que va fer la família Pujol per revelació de secrets i que, per tant, només es podien emportar documents relacionats amb aquesta causa.

33 Entre els documents requisats, al·leguen, hi ha informació referent a la seva línia de defensa, a més de correus personals irrellevants per la investigació. Per tot, consideren que s’han vulnerat drets fonamentals com el de la defensa i el de la intimitat.