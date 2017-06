Un home compra un vehicle i l’estafen amb el quilometratge

Un home va comprar per 18.000 euros un BMW de segona mà que, suposadament, tenia uns 100.000 quilòmetres, però al cap de poc temps, li va saltar l’alarma que havia de canviar el filtre de partícules, una cosa que s’ha de fer quan el vehicle té al voltant de 200.000 quilòmetres. La víctima del frau va comprar el vehicle el 2010 i, des de llavors, hi ha hagut de fer moltes reparacions a conseqüència que tenia més quilòmetres dels que li havien dit a la botiga de segona mà on el va adquirir, va explicar ahir davant del Tribunal de Corts.



El responsable d’aquest establiment va relatar ahir que van adquirir el vehicle d’un particular, que els hi va entregar els papers de la ITV conforme tenia el quilometratge que marcava. El problema, però, és que havia estat trucat.



La discussió, ara, és qui el va falsejar. L’acusat és el gerent d’una altra empresa de cotxes, que ahir no va comparèixer. Aquest va anar el 2007 a Alemanya a buscar el vehicle per petició d’un client. Quan es va adquirir l’automòbil aquest tenia uns 150.000 quilòmetres. No obstant això, en els papers de la primera Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) que es va fer al Principat consta que té tres vegades menys: 53.000 quilòmetres.



Segons el Ministeri Fiscal, l’home va anar a Alemanya, va comprar el vehicle per uns 20.000 euros, el va trucar i el va vendre al client per 30.000 euros. Aquest va estar utilitzant el cotxe tres any fins que el va vendre a l’empresa de vehicles de segona mà i, finalment, el va adquirir l’ara perjudicat i demandat. Per això, l’acusació demana tres anys de presó condicional per a l’acusat per un delicte d’estafa qualificada. A més, vol que s’indemnitzi a la víctima amb 15.000 euros. Aquests són perquè el vehicle li va costar 18.000 euros quan el seu valor de mercat eren 3.000. En canvi, la defensa va argumentar que el seu client no és qui va perpetrar l’estafa i que el que hauria trucat el vehicle és el particular que li va comprar. Això es desprèn perquè els documents de la duana, de facturació i la declaració jurada d’adquisició del vehicle anaven a càrrec d’aquest particular, cosa que demostraria que coneixia perfectament el quilometratge real del vehicle. En aquest sentit, va matissar que el seu client, com a gerent d’una empresa d’automòbils, l’únic que va fer és acompanyar-lo a Alemanya per portar el vehicle al Principat.



Un accident per un cúmul de infraccions de dos vehicles / Qui va tenir la culpa de l’accident? Això és el que haurà de resoldre el Tribunal de Corts, després que un cúmul d’infraccions per part de dos conductors acabés amb un motorista lesionat del peu.



L’acusat és un francès que es dirigia amb el seu cotxe a Pal, però en una gasolinera a la CG-1, a la sortida d’Andorra la Vella, es va donar compte que anava en direcció contraria. Per això, va entrar a la benzinera per donar la volta, enlloc de fer-ho en la rotonda més propera. En aquest sentit, va sortir de l’establiment pel lloc d’entrada i, a més, va envair el carril contrari per travessar la carretera per una zona on hi havia una línia continua. El problema és que no va veure la motocicleta.



El motorista, que anava en direcció Sant Julià, va avançar un vehicle pel carril central, que estava habilitat pel sentit contrari, va donar positiu sota dels efectes del cannàbis i, a més, no tenia el permís de conduir per a aquest tipus de vehicle.



La fiscalia va considerar que la infracció més rellevant és la del conductor del turisme per a qui va demanar una prohibició de carnet de conduir de 18 mesos. A més, l’acusació particular li reclama una indemnització de 8.000 euros.



La defensa va argumentar que el responsable de l’accident va ser el motorista, perquè el seu client no el va poder veure perquè va avançar per un carril que no devia. Per això, en el cas que hi hagi condemna va considerar que la responsabilitat ha de ser compartida: un 40% pel seu client i un 60% pel motorista.