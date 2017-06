Notícia Reparació de 22.500 per una empleada La dona es va destrossar la mà amb una màquina de sucs Una imatge de la sala de justícia tres on es va celebrar el judici, ahir. Autor/a: TONY LARA

Els responsables d’un centre comercial, el cap de risc laborals i l’asseguradora de l’establiment hauran d’indemnitzar amb 22.530 euros una treballadora de la fleca, que es va malmetre la mà amb una màquina de fer sucs de taronges, segons va dictaminar ahir el Tribunal de Corts.



En concret, la dona va posar aquesta part del cos dins de l’aparell sense desendollar-la. El problema és que van fallar els sensors de la màquina, cosa que va provocar que es posessin en marxa les fulles de tallar, que li van destrossar la mà. De fet, el membre se li va quedar enganxat i va ser un treballador de la peixateria, que alertat pels crits de la treballadora, va anar ajudar-la. Un cop allà, va haver de desmuntar l’aparell per poder-li treure la mà. Com a conseqüència, la dona va perdre el tercer dit de la mà esquerra, es va luxar el segon dit i se li ha reduït la mobilitat de l’extemitat.



Durant el judici, que es va celebrar el 31 de març, va explicar que cada dia té dolor a la mà.



A més, va assegurar que no havia rebut cap formació per utilitzar la màquina i, per això, va patir l’accident. El Tribunal de Corts també va condemnar a un mes de presó condicional al responsable de riscs laborals i el va inhabilitar durant sis mesos d’aquest càrrec.