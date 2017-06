Notícia El Govern durà a terme un programa per trencar amb l'escletxa salarial Espot diu que es treballarà per afavorir la conciliació laboral i familiar Un moment de la presentació del Llibre Blanc de la Igualtat, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va presentar ahir les conclusions del Llibre Blanc de la Igualtat i les prioritats de treball que se’n deriven i que han d’impulsar l’elaboració de la futura Llei d’Igualtat i No Discriminació. Entre d’altres, la recopilació de dades que s’ha dut a terme per tal de tenir una radiografia real de la situació del país en aquesta matèria ha permès constatar que existeix una bretxa salarial entre homes i dones. En aquest sentit, Espot va anunciar que es dissenyarà un programa específic per afavorir la conciliació de la vida personal i laboral «amb l’objectiu d’eradicar progressivament l'escletxa salarial entre homes i dones», ja que els primers estudis han conclòs que «les dificultats de conciliació de la vida personal i laboral es tradueixen sovint en majors renúncies i sacrificis per part de les dones».



En el món laboral, també es proposa la implementació d’un Pla Integral d’Inserció Laboral per afavorir la inclusió, així com la incorporació de clàusules contractuals de caràcter social als concursos públics, de manera que les empreses «socialment responsables» tinguin una major puntuació a l’hora d’accedir a contractar amb l’Administració pública.

Pel que fa als infants, es durà a terme la creació d’un Observatori de la Igualtat «per centralitzar totes les dades i tenir informació fidedigna sobre la implementació efectiva de la igualtat d’oportunitat i la pervivència de situacions de discriminació». En la mateixa línia també es vol treballar en una Llei Integral de Protecció de la Infància i l’Adolescència, ja que s’ha detectat que els instruments legals de protecció de la infància en risc actuals són «clarament insuficients».



El ministre també va posar de relleu la necessitat de dissenyar un Programa per a la igualtat i la no discriminació juntament amb la col·laboració de les entitats socials, així com realitzar campanyes de sensibilització als mitjans de comunicació i a les xarxes socials per promoure la igualtat en diversos àmbits com l’educatiu, el laboral o el social.

El responsable de la cartera d’Afers Socials també va destacar que el Llibre Blanc és un punt de partida que permetrà a través de les prioritats esmentades treballar els properes anys per implementar polítiques actives en favor de la igualtat, independentment de qui governi. A partir d’aquest anàlisi s’iniciarà, abans d’acabar l’any, la Llei d’Igualtat i No Discriminació.