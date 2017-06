El Govern defensa la legalitat de la plataforma esquiable de Soldeu

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va reiterar ahir que la declaració d’interès nacional de la plataforma esquiable de Soldeu s’ha fet en base al que preveu la llei. Tot i això, va evitar respondre a una pregunta efectuada pels mitjans de comunicació en relació al fet que actualment la legislació estipuli que un projecte d’interès nacional «s’ha de redactar i aprovar per l’Executiu». I és que en el cas de la plataforma, qui ha elaborat i presentat el projecte ha estat el comú de Canillo.



En concret, Cinca va especificar que aquesta qüestió «s’argumentarà» durant la sessió de Consell General que s’efectuarà avui, on s’ha de votar la moció presentada pel Partit Socialdemòcrata en contra de la declaració d’interès nacional.



A més, en relació a la demanda que interposarà Saetde en contra de la declaració d’interès del projecte, el ministre va recordar que l’execució de la plataforma va a càrrec d’Ensisa i que no sap si la demanda tindrà efectes suspensius.

Es manté l’esperança / Malgrat que l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, ja va deixar clar dimarts que la decisió de dissoldre Nevasa no té marxa enrere, Cinca va destacar que continua «pensant que és un gran error» i que «fins que no sigui una decisió consumada i irreversible», el Govern centrarà «tots els seus esforços en intentar que [el trencament] s’eviti».



Novament, el ministre va reiterar que perdre la marca Grandvalira seria una gran xoc per a Andorra i que les inversions que ha fet el Govern tant a Ensisa com a les altres estacions, han tingut l’objectiu d’afavorir l’oferta turística de neu «en tot el seu conjunt», pensant sempre «en termes de país».



Transferències / Cinca va realitzar aquestes declaracions durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on també va parlar sobre les transferències comunals que actualment s’estan negociant. Al respecte, va destacar que entén les reivindicacions de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, però que en ocasions «cal cedir» i mirar el conjunt del país.



En relació, Cinva va matisar que quan s’està al capdavant d’una institució, és «lògic» que es defensi el que més la pot beneficiar. Per aquest motiu, cada cònsol hauria de «defensar» els seus punts forts.



Al parer de Cinca, la proposta presentada pel Govern en relació a les transferències s’ha realitzat buscant el major equilibri entre les set parròquies i en recerca del que és més «beneficiós per a tots». Tanmateix, va remarcar que el més important és que la proposta prosperi i que sigui compatible amb l’equilibri de les finances de l’Estat.



Per tot, Cinca va reivindicar que «el que és evident és que no es pot continuar com fins ara».