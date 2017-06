Andorra importarà 10 mil tones de residus de la Cerdanya

El Govern importarà 10.000 tones de residus municipals de la Cerdanya recollits per Restauració d’Espais Naturals, així ho va acordar ahir el Consell de Ministres.



La importació d’aquests residus suposarà un augment de la producció d’energia del Centre de Tractament de residus (Ctrasa) de gairebé el 30%. A més, segons va informar el ministre portaveu, Jordi Cinca, la importació respon «al principi de proximitat i també a la jerarquia de gestió, que té com a prioritat evitar l’eliminació en abocadors», així com que es donarà resposta a «la situació de saturació de l’abocador comarcal i suposarà un benefici global per al medi ambient i la salut humana».



La importació es farà de manera temporal per un termini d’un any, i s’estableix que s’importaran residus municipals no perillosos procedents d’un tractament mecànic de trituració.

Desequilibri / Tot i això, Cinca també va remarcar que encara que es comptabilitzin les 10 mil tones, el desequilibri entre el que importa i exporta el Principat continua sent força gran, ja que anualment el país exporta 70.000 tones de residus a Catalunya, sense tenir en compte les pedres i el material terri. Un fet que s’intentarà anar equilibrant de forma moderada.