‘Plastic Chin’ de Jiu-liang Wang guanya el premi Gall Fer Andorra del PICURT

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó,va fer ahir la entrega del premi Gall Fer Andorra de la mostra de cinema de muntanya Picurt a la pel·lícula Plastic China de Jiu-liang Wang. El jurat va considerar el seu caràcter universal que tracta un aspecte del medi ambient que afecta globalment. També s’ha pres en consideració la seva qualitat artística que segueix la millor escola documentalista xinesa. Els membres del jurat van voler expressar el seu reconeixement per l’alta qualitat de les pel·lícules presentades en aquesta edició.



El premi Gall Fer Andorra té l’objectiu de destacar aquells audiovisuals que per la seva temàtica, el seu tractament i el seu punt de vista fomenten el respecte pel medi ambient. Les cintes seleccionades per optar aquest premi han estat: Alaska de Christopher Stoeckle, Holy Unholy River de Pete McBride, Jardines de Plomo de Alessandro Pugno, Plastic China de Jiu-liang Wang, The Babushkas of Chernobyl de Holly Morris i Anne Bogart i Woman and the Glacier de Audrius Stonys.

El jurat va atorgar una especial a Woman and the Glacier.