L’ACB aprova una reducció de més del 60% pels ascensos

L’assemblea extraordinària de l’ACB va acordar ahir a Barcelona continuar les negociacions amb el Consell Superior d’Esports (CSD, en castellà), la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per establir de manera consensuada les noves condicions pels ascensos a la Lliga Endesa. És per això que s’ha tornat a ampliar el termini per al Guipúscoa i el Miraflores –que estava fixat fins el 27 de juny– fins el pròxim 15 de juliol.



Però mentre no hi hagi un pronunciament sobre les mesures cautelars sol·licitades a l’Audiència Nacional o un acord entre les tres entitats, l’ACB ha aprovat dues noves condicions d’accés. Una és l’adquisició del valor de participació, que a la pròxima temporada estaria fixat en 1.939.301 euros (més l’IVA) que seria recuperable en cas de descens. L’altra consisteix en obligar a tots els clubs a tenir un pressupost mínim de 2,3 milions, una xifra que s’actualitzarà cada temporada perquè surt de la mitjana de despeses més baixes dels clubs ACB durant les cinc darreres temporades i que en el cas del MoraBanc Andorra està lluny de ser un problema perquè el seu serà de 4,7.



Així doncs, es redueixen en prop d’un 60% les quantitats que s’havien de pagar per pujar amb el model que des d’ara deixarà d’aplicar-se i que només el conjunt que presideix Gorka Aixàs ha estat capaç de fer fronte en els darrers anys: «La lliga es manté ferma en esperar que hagi resolució a les mesures cautelars que s’han implementat a l’audiència nacional sobre el criteri dels clubs d’ascensos i descensos», va comentar el president del club tricolor, «entre tant això passa o no, tothom té clar que les mesures econòmiques actuals estan desfasades. Avui no hem arribat encara a un acord amb tots els agents implicats [FEB, CSD i CNMC] i per això allarguem el termini», va afetir.



«Si l’acord no es produís, es fixen uns nous criteris econòmics de participació per a l’any que ve que son bastant més assequibles. Des de l’òptica del club, no tenim prous garanties de què el diferencial econòmic, quant a quantitats, però si no hi ha garanties se’ns va impossible defensar un canvi de normativa, tot i que la Lliga ha de trobar una solució», va sentenciar Aixàs.