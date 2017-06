El Govern remarca que Bartumeu no té l’obligació de comparèixer

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va recordar ahir que l’excap de Govern i actual president d’SDP, Jaume Bartumeu, no té l’obligació de comparèixer davant del Parlament català en relació a l’Operació Catalunya. Segons Cinca, Martí es va posar en contacte amb Bartumeu i li va aclarir que com a ciutadà andorrà, està emparat per la llei del Principat, de manera que si no vol prestar declaració davant de la comissió d’investigació espanyola, «no ho ha de fer».



Tot i això, la resposta de Martí no va suposar cap novetat per a Bartumeu, ja que en la mateixa carta que l’excap de Govern va enviar a Martí, va adjuntar una còpia de la legislació espanyola que fa referència a les compareixences davant de les comissions d’investigació del Congrés i del Senat. En aquesta còpia, s’especifica clarament que els únics obligats a prestar declaració quan així es requereix són els espanyols i els estrangers que resideixen a Espanya, per tant, Martí va respondre amb una informació que Bartumeu ja havia posat de manifest.

Protesta del Govern / D’altra banda, Bartumeu va lamentar que el Govern no hagi protestat per la forma d’actuar del Parlament, ja que al seu parer, la citació de Forcadell «no respecta la ciutadania andorrana i ignora que no puc ser convocat per un parlament autonòmic».



En aquest sentit, Cinca va especificar que el Govern ja s’ha manifestat dient que Bartumeu no té cap obligació i que en el moment d’assabentar-se de la citació va contactar amb el seu ambaixador a Madird perquè posés «en coneixement» de les autoritats espanyoles el requeriment, però sense especificar en cap cas si el contacte va ser en forma de protesta o en to merament informatiu.